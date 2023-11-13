Названа оптимальная комплектация авто для путешествий по РФ

Posted 13 ноября, 18:57
Published 13 ноября, 18:57
Modified 13 ноября, 18:58
Updated 13 ноября, 18:58
Вместо трейлера, который не всегда удобен для поездок по стране из-за ограниченного количества кемпингов, Наталия рекомендует выбирать внедорожники и кроссоверы для бездорожья, а универсалы и просторные седаны для городских туров. Также она отметила, что минивэны отлично подойдут для долгих путешествий.
Особое внимание следует уделить комфорту и вместительности автомобиля, чтобы можно было взять с собой палатку для ночлега. Путешественникам будет удобно спать в просторном автомобиле. Кондиционер, способный обеспечивать как обогрев, так и охлаждение в любых климатических условиях, является неотъемлемым условием.
В интервью журналистам NEWS.ru, Наталия Ансталь также отметила, что иногда водители меняются на дороге, поэтому важно иметь место для отдыха и сна. В случае маленькой машины и большого количества пассажиров никто не сможет нормально выспаться и отдохнуть.