Названа оптимальная комплектация авто для путешествий по РФ

Вместо трейлера, который не всегда удобен для поездок по стране из-за ограниченного количества кемпингов, Наталия рекомендует выбирать внедорожники и кроссоверы для бездорожья, а универсалы и просторные седаны для городских туров. Также она отметила, что минивэны отлично подойдут для долгих путешествий.