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Posted 13 ноября, 18:57

Published 13 ноября, 18:57

Modified 13 ноября, 18:58

Updated 13 ноября, 18:58

Названа оптимальная комплектация авто для путешествий по РФ

13 ноября 2023, 18:57
Путешественница и блогер Наталия Ансталь поделилась оптимальной комплектацией автомобиля для путешествий по России.

Вместо трейлера, который не всегда удобен для поездок по стране из-за ограниченного количества кемпингов, Наталия рекомендует выбирать внедорожники и кроссоверы для бездорожья, а универсалы и просторные седаны для городских туров. Также она отметила, что минивэны отлично подойдут для долгих путешествий.

Особое внимание следует уделить комфорту и вместительности автомобиля, чтобы можно было взять с собой палатку для ночлега. Путешественникам будет удобно спать в просторном автомобиле. Кондиционер, способный обеспечивать как обогрев, так и охлаждение в любых климатических условиях, является неотъемлемым условием.

В интервью журналистам NEWS.ru, Наталия Ансталь также отметила, что иногда водители меняются на дороге, поэтому важно иметь место для отдыха и сна. В случае маленькой машины и большого количества пассажиров никто не сможет нормально выспаться и отдохнуть.

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