«Не играли. Это катастрофа»: Карпин рассказал о поражении «Ростова» перед «Спартаком»

Posted 13 ноября, 10:30
Published 13 ноября, 10:30
Modified 13 ноября, 10:32
Updated 13 ноября, 10:32
Напомним, что игра прошла в рамках чемпионата России, ростовчане проиграли со счетом 1:2. Карпин заявил, что в первом тайме его команда не играла на поле.
«В первом периоде мы не играли… Это катастрофа в исполнении футболистов. Думаю, знаю, почему. Уже сказал и еще раз скажу игрокам свои мысли», — заявил тренер.
Он добавил, что при такой игре шансов не было. По его словам, только во втором тайме футболисты начали показывать игру.
Однако он не стал конкретизировать то, что ему не понравилось.
Ранее главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.