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Новый ЖК построят на месте бывшего водочного завода в центре Ростова-на-Дону

Новый ЖК построят на месте бывшего водочного завода в центре Ростова-на-Дону

13 ноября 2023, 07:16
Фото: Midjourney
Новый ЖК построят на месте бывшего водочного завода в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону началось строительство жилкомплекса на территории, где ранее находился водочный завод, сообщают СМИ.

По информации «Город N», строительство начала компания «РостовДомСтрой» в районе Гвардейской площади. Говорится, что здесь появится один 22-этажный многоквартирный дом с подземной автостоянкой.

В Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами»
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«Строительство жилкомплекса началось на территории площадью 4,3 тысячи квадратных метров. Земельный участок находится в собственности, а назвали ЖК — „Регата“, так как рядом был завод с таким же названием, следовательно, у многих жителей оно на слуху и проще запоминается», — рассказал изданию застройщик.

Отмечается, что всего в доме появятся 238 квартир.

Ранее стало известно, что в Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Квартиры#Строительство#Завод#Жилкомплекс
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