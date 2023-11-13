Новый ЖК построят на месте бывшего водочного завода в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По информации «Город N», строительство начала компания «РостовДомСтрой» в районе Гвардейской площади. Говорится, что здесь появится один 22-этажный многоквартирный дом с подземной автостоянкой.
«Строительство жилкомплекса началось на территории площадью 4,3 тысячи квадратных метров. Земельный участок находится в собственности, а назвали ЖК — „Регата“, так как рядом был завод с таким же названием, следовательно, у многих жителей оно на слуху и проще запоминается», — рассказал изданию застройщик.
Отмечается, что всего в доме появятся 238 квартир.
Ранее стало известно, что в Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами».