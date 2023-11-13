Отсутствие российских туристов сказалось на турпотоке в странах Балтии

Posted 13 ноября, 11:20
Published 13 ноября, 11:20
Modified 13 ноября, 11:22
Updated 13 ноября, 11:22
Большинство туристических направлений в Европе так и не смогли вернуться к прежнему уровню после пандемии. Одной из причин этого стало отсутствие российских туристов, как сообщила Ассоциация туроператоров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Особенно пострадали страны Балтии, которые запретили выдачу виз гражданам России. Так, туристический бизнес в Эстонии сократился на 27%, в Латвии — на 30%, а в Литве — на 33%.
Аналитики отмечают, что европейские туристы стали экономить на своих путешествиях. В последнее время они предпочитают более доступные страны, бюджетные отели и перелеты.
Из-за этого особую популярность обрели курорты Средиземноморья в менее богатых странах. Так, число гостей в Сербии увеличилось на 15%, а в Черногории — на 14%.
В целом, туристическая индустрия в Европе до сих пор находится на отметке 3,2% ниже допандемийного уровня.