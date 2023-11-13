Отсутствие российских туристов сказалось на турпотоке в странах Балтии

Балтийские страны ощутили серьезные последствия от отсутствия российских туристов, туризм сократился на 27% в Эстонии, на 30% в Латвии и на 33% в Литве, в то время как европейцы предпочитают более бюджетные страны и снижают свои расходы на путешествия.

Большинство туристических направлений в Европе так и не смогли вернуться к прежнему уровню после пандемии. Одной из причин этого стало отсутствие российских туристов, как сообщила Ассоциация туроператоров интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Особенно пострадали страны Балтии, которые запретили выдачу виз гражданам России. Так, туристический бизнес в Эстонии сократился на 27%, в Латвии — на 30%, а в Литве — на 33%. Аналитики отмечают, что европейские туристы стали экономить на своих путешествиях. В последнее время они предпочитают более доступные страны, бюджетные отели и перелеты. Из-за этого особую популярность обрели курорты Средиземноморья в менее богатых странах. Так, число гостей в Сербии увеличилось на 15%, а в Черногории — на 14%. В целом, туристическая индустрия в Европе до сих пор находится на отметке 3,2% ниже допандемийного уровня.