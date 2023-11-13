Пни и ветки: появилось видео с последствиями вырубки рощи на Зеленой в Ростове

Общественники и обычные ростовчане для спасения рощи вызвали на место полицию, депутатов и чиновников. После бурных споров власти Ростова отчитались, что смогли временно приостановить вырубку деревьев. Однако рабочие уже успели уничтожить едва ли не большую их часть. На видео, предоставленном депутатом Натальей Оськиной, видны пни и поваленные уникальные деревья.