Пни и ветки: появилось видео с последствиями вырубки рощи на Зеленой в Ростове

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В Ростове второй день активисты защищают от уничтожения уникальную рощу на улице Зеленой. Ранее она относилась к территории городских лесов, а недавно отошла в частную собственность. Владелец обнес рощу забором, а затем решил спилить деревья.
Общественники и обычные ростовчане для спасения рощи вызвали на место полицию, депутатов и чиновников. После бурных споров власти Ростова отчитались, что смогли временно приостановить вырубку деревьев. Однако рабочие уже успели уничтожить едва ли не большую их часть. На видео, предоставленном депутатом Натальей Оськиной, видны пни и поваленные уникальные деревья.
Теперь стороны конфликта попытаются найти компромиссное решение по пользованию земли. На месте продолжает дежурить полиция и активисты.
Ранее прокуратура области выразила протест в связи с передачей рощи в частную собственность. Надзорный орган потребовал вернуть ее к городским лесам. Однако слушания по этому вопросу состоятся во вторник, 14 ноября.