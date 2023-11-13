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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:57

Депутат Оськина показала последствия вырубки рощи на улице Зеленой в Ростове

Пни и ветки: появилось видео с последствиями вырубки рощи на Зеленой в Ростове

13 ноября 2023, 09:08
Фото: rostovgazeta.ru
Депутат Оськина показала последствия вырубки рощи на улице Зеленой в Ростове

Депутат Оськина показала последствия вырубки рощи на улице Зеленой в Ростове

В Ростове смогли приостановить вырубку рощи на улице Зеленой, однако владелец все равно успел уничтожить 70% уникальных деревьев.

В Ростове второй день активисты защищают от уничтожения уникальную рощу на улице Зеленой. Ранее она относилась к территории городских лесов, а недавно отошла в частную собственность. Владелец обнес рощу забором, а затем решил спилить деревья.

Общественники и обычные ростовчане для спасения рощи вызвали на место полицию, депутатов и чиновников. После бурных споров власти Ростова отчитались, что смогли временно приостановить вырубку деревьев. Однако рабочие уже успели уничтожить едва ли не большую их часть. На видео, предоставленном депутатом Натальей Оськиной, видны пни и поваленные уникальные деревья.

Депутат Оськина показала последствия вырубки рощи на улице Зеленой в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Теперь стороны конфликта попытаются найти компромиссное решение по пользованию земли. На месте продолжает дежурить полиция и активисты.

Ранее прокуратура области выразила протест в связи с передачей рощи в частную собственность. Надзорный орган потребовал вернуть ее к городским лесам. Однако слушания по этому вопросу состоятся во вторник, 14 ноября.

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