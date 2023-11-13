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Ростовчанка рассказала об уничтожении деревьев на фоне массовых протестов

«Полиция уедет и они снова начнут»: ростовчанка рассказала, как уничтожают деревья

13 ноября 2023, 08:50
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанка рассказала об уничтожении деревьев на фоне массовых протестов

Ростовчанка рассказала об уничтожении деревьев на фоне массовых протестов

В Ростове-на-Дону на улице Зеленой идет уничтожение деревьев, несмотря на протесты местных жителей, сообщила местная жительница корреспонденту RostovGazeta.

Речь идет о роще возле старого аэропорта, где один из участков перешел в частную собственность, после чего в воскресенье началась вырубка растений. Это привело к крупному скандалу. На защиту деревьев встали местные жители, которые вызвали полицию.

Тогда работы приостановили, но утром в понедельник они начались снова, что вызвало широкий общественный резонанс. Местная жительница рассказала RostovGazeta, что в воскресенье полиция приостанавливала вырубку, но как только правоохранители уехали, работы возобновили. Тогда снова пришлось обращаться в МВД, но и это не помогло, так как в понедельник все повторилось.

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«Эти деревья защищают жителей от шума и пыли, которые идут с проспекта Шолохова. В протесте прокурора указано, что эта территория относится к зеленой зоне города. Собственника уведомляли, что работы проводить нельзя, но утром в понедельник они начались опять», — рассказала собеседница.

Она добавила, что жители просят приостановить вырубку деревьев до проведения публичных слушаний. При этом ростовчанка переживает, что как только полиция уедет, то уничтожение продолжится.

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