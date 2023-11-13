«Полиция уедет и они снова начнут»: ростовчанка рассказала, как уничтожают деревья

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Речь идет о роще возле старого аэропорта, где один из участков перешел в частную собственность, после чего в воскресенье началась вырубка растений. Это привело к крупному скандалу. На защиту деревьев встали местные жители, которые вызвали полицию.
Тогда работы приостановили, но утром в понедельник они начались снова, что вызвало широкий общественный резонанс. Местная жительница рассказала RostovGazeta, что в воскресенье полиция приостанавливала вырубку, но как только правоохранители уехали, работы возобновили. Тогда снова пришлось обращаться в МВД, но и это не помогло, так как в понедельник все повторилось.
«Эти деревья защищают жителей от шума и пыли, которые идут с проспекта Шолохова. В протесте прокурора указано, что эта территория относится к зеленой зоне города. Собственника уведомляли, что работы проводить нельзя, но утром в понедельник они начались опять», — рассказала собеседница.
Она добавила, что жители просят приостановить вырубку деревьев до проведения публичных слушаний. При этом ростовчанка переживает, что как только полиция уедет, то уничтожение продолжится.