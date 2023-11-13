«Полиция уедет и они снова начнут»: ростовчанка рассказала, как уничтожают деревья

Тогда работы приостановили, но утром в понедельник они начались снова, что вызвало широкий общественный резонанс. Местная жительница рассказала RostovGazeta, что в воскресенье полиция приостанавливала вырубку, но как только правоохранители уехали, работы возобновили. Тогда снова пришлось обращаться в МВД, но и это не помогло, так как в понедельник все повторилось.