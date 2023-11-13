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Posted 13 ноября, 11:17

Published 13 ноября, 11:17

Modified 13 ноября, 11:18

Updated 13 ноября, 11:18

ПСБ расширяет возможности ипотеки на первичном рынке донской недвижимости

ПСБ расширяет возможности ипотеки на первичном рынке донской недвижимости

13 ноября 2023, 11:17
Фото: ПСБ
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Перспективы и тренды рынка, а также вопросы доступности жилья для жителей донской столицы и других городов Ростовской области недавно обсудили в ПСБ. В рассмотрении вопросов приняли участие партнеры ПСБ по ипотечному кредитованию, представители агентств недвижимости и строительных компаний.

В настоящее время ПСБ занимает лидирующие позиции по количеству и объему выданных ипотечных кредитов в Ростовской области. Это происходит благодаря комплексному подходу, который не только расширяет партнерства с застройщиками и риелторами, предлагая выгодные условия кредитования, но и широкий спектр удобных сервисов, льготных программ для разных категорий заемщиков и так далее.

Как говорит заместитель регионального директора ПСБ в Ростовской области Эдуард Авакян, в донском регионе ПСБ аккредитовано более 500 новостроек, с квартирами различной площади, стоимости и уровня комфорта.

— В этом году мы впервые аккредитовали объекты недвижимости в Новочеркасске и Таганроге, расширив возможности наших клиентов по выбору жилья на первичном рынке. Аккредитация дает заемщикам большую уверенность в сделке, ускоряет и упрощает процесс приобретения жилья, поскольку надежность объекта уже проверена банком, — пояснил Эдуард Авакян.

Участники диалога отметили, что драйвером ипотечного рынка сегодня, по-прежнему остается ипотека с господдержкой. По их мнению, наиболее востребованы в Ростовской области однокомнатные квартиры от 35 до 40 кв. метров и двухкомнатные квартиры от 45 до 65 кв. метров. Многие жители области рассматривают недвижимость и в качестве инвестиций, выбирая для этих целей квартиры-студии.

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