ПСБ расширяет возможности ипотеки на первичном рынке донской недвижимости

В настоящее время ПСБ занимает лидирующие позиции по количеству и объему выданных ипотечных кредитов в Ростовской области. Это происходит благодаря комплексному подходу, который не только расширяет партнерства с застройщиками и риелторами, предлагая выгодные условия кредитования, но и широкий спектр удобных сервисов, льготных программ для разных категорий заемщиков и так далее.