Роспотребнадзор призвал дончан реже посещать общественные места из-за вспышки ОРВИ

Posted 13 ноября, 17:57
Published 13 ноября, 17:57
Modified 13 ноября, 17:59
Updated 13 ноября, 17:59
В понедельник, 13 ноября, представители надзорного органа объявили, что по итогам минувшей недели на Дону зарегистрировали 14508 жителей, заболевших ОРВИ. Хотя эти показатели на 6% ниже, чем в начале ноября, среди заболевших значительную часть составляют дети в возрасте до 14 лет, на их долю пришлось более 6,6 тысячи случаев заболевания (45,8%).
В Роспотребнадзоре Ростовской области напомнили, что среди населения в настоящий момент циркулируют вирусы негриппозной этиологии, а потому жителям региона необходимо соблюдать некоторые меры профилактики, чтобы уберечь свое здоровье.
Так дончанам рекомендуют сократить посещение мест массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно убирать и проветривать помещения, часто и тщательно мыть руки, а также не забывать о необходимости вести здоровый образ жизни и вакцинироваться.
Ранее дончанам рассказали, как укрепить иммунитет после ОРВИ.