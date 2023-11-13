rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 17:57

Published 13 ноября, 17:57

Modified 13 ноября, 17:59

Updated 13 ноября, 17:59

В Ростовской области за неделю ОРВИ заболели более 14,5 тысячи дончан

Роспотребнадзор призвал дончан реже посещать общественные места из-за вспышки ОРВИ

13 ноября 2023, 17:57
Фото: 1MI
В Ростовской области за неделю ОРВИ заболели более 14,5 тысячи дончан

В Ростовской области за неделю ОРВИ заболели более 14,5 тысячи дончан

В Ростовской области за минувшую неделю с 6 по 13 ноября ОРВИ заболели более 14,5 тысячи дончан, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

В понедельник, 13 ноября, представители надзорного органа объявили, что по итогам минувшей недели на Дону зарегистрировали 14508 жителей, заболевших ОРВИ. Хотя эти показатели на 6% ниже, чем в начале ноября, среди заболевших значительную часть составляют дети в возрасте до 14 лет, на их долю пришлось более 6,6 тысячи случаев заболевания (45,8%).

Как отличить простуду от коронавируса
Узнать подробнее

В Роспотребнадзоре Ростовской области напомнили, что среди населения в настоящий момент циркулируют вирусы негриппозной этиологии, а потому жителям региона необходимо соблюдать некоторые меры профилактики, чтобы уберечь свое здоровье.

Так дончанам рекомендуют сократить посещение мест массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно убирать и проветривать помещения, часто и тщательно мыть руки, а также не забывать о необходимости вести здоровый образ жизни и вакцинироваться.

Ранее дончанам рассказали, как укрепить иммунитет после ОРВИ.

Читайте также:
Эксперты рассказали, чем опасен гонконгский грипп для жителей Ростовской областиКоличество зараженных коронавирусом резко растет в Ростовской областиРост заболеваемости ОРВИ и гриппом спрогнозировали в Ростовской области
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Иммунитет#Профилактика#Надежда Пустяк#Вакцинация#Роспотребнадзор#Последние новости Ростова на сегодня#Здоровый образ жизни#Ростов#18+#Заболеваемость#Вспышка#Происшествия
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29