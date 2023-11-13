Роспотребнадзор призвал дончан реже посещать общественные места из-за вспышки ОРВИ

В понедельник, 13 ноября, представители надзорного органа объявили, что по итогам минувшей недели на Дону зарегистрировали 14508 жителей, заболевших ОРВИ. Хотя эти показатели на 6% ниже, чем в начале ноября, среди заболевших значительную часть составляют дети в возрасте до 14 лет, на их долю пришлось более 6,6 тысячи случаев заболевания (45,8%).