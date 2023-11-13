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Posted 13 ноября, 14:36

Published 13 ноября, 14:36

Modified 13 ноября, 14:39

Updated 13 ноября, 14:39

Ростовчанин потратил 23 миллиона рублей на тюнинг автомобиля «Победа»

Ростовчанин потратил 23 миллиона рублей на тюнинг автомобиля «Победа»

13 ноября 2023, 14:36
Фото: Midjourney
Ростовчанин потратил 23 миллиона рублей на тюнинг автомобиля «Победа»
Миллиардер из Ростова Алексей Фролова потратил 23 миллиона рублей на тюнинг советского автомобиля «Победа», видео появилось в местном Telegram-канале.

На днях Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео из соцсетей миллиардера Алексея Фролова, который похвастался подарком самому себе ко дню рождения. Дончанин вложил 23 миллиона рублей в тюнинг советского автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа».

По словам миллиардера, на подготовку подарка ушел целый год, за время которого автомобиль оборудовали по последнему слову техники: корпус покрыли серой матовой краской, салон обшили кожей, потолок украсили светодиоды, установили шестилитровый двигатель V-8 от Chevrolet.

Ростовчанин потратил 23 миллиона рублей на тюнинг автомобиля «Победа»
Видео: Видео: Telegram-канал «Ростов Главный» / Midjourney

«Гоняет она как сумасшедшая даже по полям![…] У нее 430 лошадиных сил. Разгоняется до сотни километров в час за 6,5 секунд», — добавил владелец автозаправок и успешного бизнеса по строительству элитных отелей Алексей Фролов, сообщив, что потратил на автомобиль 250 тысяч долларов[прим. редакции — по курсу на 13 ноября: 23,03 миллиона рублей].

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«Это машина моей мечты», «Но это уже не „Победа“, а только кузов от нее. Хотя сам по себе получившийся аппарат шикарен», — прокомментировали увиденное ростовчане.

Ранее сообщалось, что компания Алексея Фролова собирается открыть «умный» магазин без касс и продавцов.

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