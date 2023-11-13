Ростовчанин потратил 23 миллиона рублей на тюнинг автомобиля «Победа»

«Гоняет она как сумасшедшая даже по полям![…] У нее 430 лошадиных сил. Разгоняется до сотни километров в час за 6,5 секунд», — добавил владелец автозаправок и успешного бизнеса по строительству элитных отелей Алексей Фролов, сообщив, что потратил на автомобиль 250 тысяч долларов[прим. редакции — по курсу на 13 ноября: 23,03 миллиона рублей].