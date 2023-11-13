Сад фундука построят в Ростовской области за миллиард рублей

Posted 13 ноября, 10:57
Published 13 ноября, 10:57
Modified 13 ноября, 10:59
Updated 13 ноября, 10:59
В Каменском районе собираются возвести сад фундука с капельным орошением. Он займет площадь в 300 гектаров. Среди основных сортов и сортов опылителей будут использовать европейские сорта фундука. Вложить в развитие сада планируют более миллиарда рублей.
Сейчас завершены работы по закладке 136 тысяч саженцев.
«Проведена установка шпалер, подключено электричество, закуплено необходимое оборудование, установлено видеонаблюдение», — отчитались в правительстве Ростовской области.
Там добавили, что выращиванием фундука озаботились из-за санкций и необходимости импортозамещения.
О планах возвести сад фундука власти рассказали еще в октябре прошлого года. Тогда же говорилось, что сами работы по развитию сада завершатся лишь к 2030 году.