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Posted 13 ноября, 10:57

Published 13 ноября, 10:57

Modified 13 ноября, 10:59

Updated 13 ноября, 10:59

В Ростовской области инвестировали более миллиарда рублей в возведение сада лесного ореха

Сад фундука построят в Ростовской области за миллиард рублей

13 ноября 2023, 10:57
Фото: pxhere.com
В Ростовской области инвестировали более миллиарда рублей в возведение сада лесного ореха
В Ростовской области инвестировали более миллиарда рублей в возведение сада лесного ореха, сообщили в министерстве экономического развития региона.

В Каменском районе собираются возвести сад фундука с капельным орошением. Он займет площадь в 300 гектаров. Среди основных сортов и сортов опылителей будут использовать европейские сорта фундука. Вложить в развитие сада планируют более миллиарда рублей.

Названа неочевидная польза орехов
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Сейчас завершены работы по закладке 136 тысяч саженцев.

«Проведена установка шпалер, подключено электричество, закуплено необходимое оборудование, установлено видеонаблюдение», — отчитались в правительстве Ростовской области.

Там добавили, что выращиванием фундука озаботились из-за санкций и необходимости импортозамещения.

О планах возвести сад фундука власти рассказали еще в октябре прошлого года. Тогда же говорилось, что сами работы по развитию сада завершатся лишь к 2030 году.

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#Общество#Касается каждого#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменский район#Правительство Ростовской области#RostovGazeta
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