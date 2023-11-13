Спасти реку Темерник в Ростове попробуют новым способом

Posted 13 ноября, 11:37
Published 13 ноября, 11:37
Modified 13 ноября, 11:39
Updated 13 ноября, 11:39
На проведение работ до 2025 года выделили почти 170 миллионов рублей, а после проект включат в программу. На данный момент выполнены почти все работы в рамках первого этапа, кроме создания ливневой канализации.
Теперь предстоит очистить более девяти километров русла реки. Однако для этого нужна поддержка общественности и заинтересованность бизнес-сообщества.
«На ряде участков практически отсутствует само русло реки, так как долгие годы горожане устраивали переходы и занимали береговую полосу. Без плотной работы с владельцами земли реализация проекта может затянуться на много лет», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что инспекторы Минприроды проверят состояние реки Темерник в Ростове.