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Posted 13 ноября, 11:37

Published 13 ноября, 11:37

Modified 13 ноября, 11:39

Updated 13 ноября, 11:39

Проект спасения Темерника в Ростове включат в федеральную программу

Спасти реку Темерник в Ростове попробуют новым способом

13 ноября 2023, 11:37
Фото: Midjourney
Проект спасения Темерника в Ростове включат в федеральную программу

Проект спасения Темерника в Ростове включат в федеральную программу

В Ростове-на-Дону проект по спасению реки Темерник станет частью новой федеральной программы, сообщает ДГТУ.

На проведение работ до 2025 года выделили почти 170 миллионов рублей, а после проект включат в программу. На данный момент выполнены почти все работы в рамках первого этапа, кроме создания ливневой канализации.

Теперь предстоит очистить более девяти километров русла реки. Однако для этого нужна поддержка общественности и заинтересованность бизнес-сообщества.

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«На ряде участков практически отсутствует само русло реки, так как долгие годы горожане устраивали переходы и занимали береговую полосу. Без плотной работы с владельцами земли реализация проекта может затянуться на много лет», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что инспекторы Минприроды проверят состояние реки Темерник в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Земля#Работы#Река Темерник#Ливневая канализация#Федеральная программа#Переходы#Общественность
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