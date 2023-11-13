rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

В Ростовской области похолодает до 4 градусов с 19 ноября

Стало известно, когда в Ростовской области похолодает до 4 градусов

13 ноября 2023, 05:16
Фото: 1MI

В Ростовской области похолодает до 4 градусов с 19 ноября

В Ростовской области в конце недели ожидается резкое похолодание, сообщили синоптики.

В понедельник и вторник регион будет заливать дождями, а температура составит около 11 градусов. В среду ожидается облачная погода, а воздух прогреется до 13 градусов.

В четверг вернутся осадки, а столбики термометров покажут 11 градусов. С пятницы, 17 ноября, в регионе начнется резкое похолодание, когда температура опустится до шести градусов.

Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах в Ростовской области
Узнать подробнее

В субботу она составит семь градусов, а в воскресенье, 19 числа, упадет до четырех градусов. В этот день в регионе снова пройдут дожди.

Добавим, что к концу недели в ночное время температура будет опускаться до двух градусов.

Читайте также:
Огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороныВодителей предупредили о смертельной опасности на дорогах в Ростовской областиСтало известно, когда Ростов-на-Дону будет накрывать снегопадом
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Дождь#Похолодание
Подпишитесь
Итоги недели: Ростовскую область оставили без Деда Мороза, а жителям пригрозили баном
Вчера, 14:56
Темпы естественной убыли населения замедлились в Ростовской области
Вчера, 18:05
Такси в Ростове подорожало на 36%
Вчера, 15:40
Власти отреагировали на вырубку деревьев на улице Зеленой в Ростове
Вчера, 18:19
Больше ста младенцев погибли в Ростовской области в 2023 году
Вчера, 13:33
«У истоков французского кино»: история семьи ростовского банкира Бориса Каменки
Вчера, 11:34