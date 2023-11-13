Стало известно, когда в Ростовской области похолодает до 4 градусов

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В понедельник и вторник регион будет заливать дождями, а температура составит около 11 градусов. В среду ожидается облачная погода, а воздух прогреется до 13 градусов.
В четверг вернутся осадки, а столбики термометров покажут 11 градусов. С пятницы, 17 ноября, в регионе начнется резкое похолодание, когда температура опустится до шести градусов.
В субботу она составит семь градусов, а в воскресенье, 19 числа, упадет до четырех градусов. В этот день в регионе снова пройдут дожди.
Добавим, что к концу недели в ночное время температура будет опускаться до двух градусов.