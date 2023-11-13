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Posted 13 ноября, 15:29

Published 13 ноября, 15:29

Modified 13 ноября, 16:13

Updated 13 ноября, 16:13

В Москве прошел второй Российский винодельческий форум

В Москве прошел второй Российский винодельческий форум

13 ноября 2023, 15:29
Фото: piqsels.com
На втором Российском винодельческом форуме обсудили различные вопросы, связанные с развитием отрасли виноделия, и определили направления ее развития.

Форум проходил 9 и 10 ноября в Москве и собрал виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров, как и в прошлом году.

В основном деловая программа фокусировалась на стремлении участников рынка изменить мнение о качестве и конкурентоспособности российского вина. Производство вина в России растет быстрыми темпами с 2018 года, по словам советника Президента РФ и ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, и уже достигло значительного объема.

Одной из ключевых тем пленарной сессии было определение основных направлений поддержки отрасли и повышения ее эффективности. Главная цель обсуждения — понять влияние санкций на состояние виноделия, оценить давление импорта на российский рынок и разработать меры для его защиты.

Выступление министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева на форуме также привлекло особое внимание. Он отметил, что правительство уделяет большое внимание российскому вину, и рассмотрел вопросы развития виноградарства как части отрасли.

На сессии «Вперед в будущее винодельческой отрасли» была представлена «Федеральная стратегия развития виноградарства и виноделия» до 2050 года. Также на форуме обсуждались онлайн-продажи российского вина, требования ГОСТа, инвестиции в отрасль и другие интересные темы.

Организаторами форума стали Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства России. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер форума.

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