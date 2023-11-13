В Москве прошел второй Российский винодельческий форум

В основном деловая программа фокусировалась на стремлении участников рынка изменить мнение о качестве и конкурентоспособности российского вина. Производство вина в России растет быстрыми темпами с 2018 года, по словам советника Президента РФ и ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, и уже достигло значительного объема.