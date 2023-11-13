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Posted 13 ноября, 13:24

Published 13 ноября, 13:24

Modified 13 ноября, 13:26

Updated 13 ноября, 13:26

В Ростове из-за ДТП у «Горизонта» образовалась двухкилометровая пробка

В Ростове из-за ДТП у «Горизонта» образовалась двухкилометровая пробка

13 ноября 2023, 13:24
Фото: Midjourney
В Ростове из-за ДТП у «Горизонта» образовалась двухкилометровая пробка
В Ростове ДТП у торгового центра «Горизонт» парализовало движение на четырех улицах, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».

В понедельник, 13 ноября, автомобилисты опубликовали сообщение о ДТП в районе сквера завода Электроаппарата, отметка на картах появилась в 15.22 мск у остановки «Улица Нариманова».

Фото: Яндекс Карты

ДТП спровоцировало огромную пробку как на проспекте Михаила Нагибина, так и на улице Нариманова, Рубиновом переулке и даже проспекте Ленина. Только по проспекту Михаила Нагибина пробка растянулась более чем на два километра, а на проезд этого участка даже с учетом объездов потребуется потратить не менее 20 минут из-за заторов на примыкающих улицах.

В Ростове ДТП на Шолохова собрало километровую пробку
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Журналисты запросили комментарий об обстоятельствах ДТП рядом с площадью Советской Конституции, данные уточняются.

Ранее на трассе М-4 «Дон» рядом с городом Шахты возникла огромная пробка.

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