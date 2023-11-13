В Ростове из-за ДТП у «Горизонта» образовалась двухкилометровая пробка

Posted 13 ноября, 13:24
Published 13 ноября, 13:24
Modified 13 ноября, 13:26
Updated 13 ноября, 13:26
В понедельник, 13 ноября, автомобилисты опубликовали сообщение о ДТП в районе сквера завода Электроаппарата, отметка на картах появилась в 15.22 мск у остановки «Улица Нариманова».
ДТП спровоцировало огромную пробку как на проспекте Михаила Нагибина, так и на улице Нариманова, Рубиновом переулке и даже проспекте Ленина. Только по проспекту Михаила Нагибина пробка растянулась более чем на два километра, а на проезд этого участка даже с учетом объездов потребуется потратить не менее 20 минут из-за заторов на примыкающих улицах.
Журналисты запросили комментарий об обстоятельствах ДТП рядом с площадью Советской Конституции, данные уточняются.
Ранее на трассе М-4 «Дон» рядом с городом Шахты возникла огромная пробка.