В Ростове из-за ДТП у «Горизонта» образовалась двухкилометровая пробка

ДТП спровоцировало огромную пробку как на проспекте Михаила Нагибина, так и на улице Нариманова, Рубиновом переулке и даже проспекте Ленина. Только по проспекту Михаила Нагибина пробка растянулась более чем на два километра, а на проезд этого участка даже с учетом объездов потребуется потратить не менее 20 минут из-за заторов на примыкающих улицах.