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Posted 13 ноября, 13:55

Published 13 ноября, 13:55

Modified 13 ноября, 13:57

Updated 13 ноября, 13:57

В Ростове на маршруты не выходят около трети автобусов

В Ростове на маршруты не выходят около трети автобусов

13 ноября 2023, 13:55
Фото: Midjourney
В Ростове на маршруты не выходят около трети автобусов
В Ростове власти объяснили повышение тарифов на проезд недовыпуском автобусов на маршруты, об этом сообщили представители городской администрации.

В субботу, 11 ноября, в Telegram-канале главы администрации Ростова Алексея Логвиненко появились жалобы от местных жителей. Ростовчане заявили, что недовольны грядущим повышением тарифов на проезд в общественном транспорте до 39 рублей. По словам ростовчан, жители не должны страдать и платить больше из-за нехватки водителей, когда ежедневно им приходится не менее получаса ждать автобусы на остановках.

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В ответ на это сотрудники администрации напомнили ростовчанам, что действующие тарифы на проезд установили два года назад. Однако за прошедшее время ситуация в экономике и расходы на поддержание работы общественного транспорты существенно изменились. Теперь автопаркам приходится тратить намного больше на топливо, запчасти и выплату конкурентоспособной зарплаты водителям, но и это не помогает, и кадры стремительно покидают сферу обслуживания общественного транспорта.

«В среднем на линию на муниципальные маршруты города выпускается 670 единиц из 928 единиц плановых. Недовыпуск подвижного состава на линию вызван нехваткой водительского состава в транспортных предприятиях города», — рассказали власти, объяснив таким образом и задержки в ожидании транспорта, и необходимость повышения тарифов на проезд.

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