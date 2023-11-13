В Ростове на маршруты не выходят около трети автобусов

В ответ на это сотрудники администрации напомнили ростовчанам, что действующие тарифы на проезд установили два года назад. Однако за прошедшее время ситуация в экономике и расходы на поддержание работы общественного транспорты существенно изменились. Теперь автопаркам приходится тратить намного больше на топливо, запчасти и выплату конкурентоспособной зарплаты водителям, но и это не помогает, и кадры стремительно покидают сферу обслуживания общественного транспорта.