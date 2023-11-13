В Ростове оцепили торговый центр «Мега» вечером 13 ноября

Посетители ТЦ рассказали, что сейчас рядом со зданием находятся пожарные, МЧС с кинологами, а ДПС перекрыли проезд. Это частично подтверждается данными сервиса «Яндекс. Карты», которые фиксируют затор на восточных въездах и выездах из здания, несмотря на позднее время и скорое закрытие ТЦ.