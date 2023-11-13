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Posted 13 ноября, 18:15

Published 13 ноября, 18:15

Modified 13 ноября, 18:17

Updated 13 ноября, 18:17

В Ростове оцепили торговый центр «Мега» вечером 13 ноября

В Ростове оцепили торговый центр «Мега» вечером 13 ноября

13 ноября 2023, 18:15
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове оцепили торговый центр «Мега» вечером 13 ноября
В Ростове сообщают об оцеплении торгового центра «Мега», сообщения появились в местных Telegram-каналах.

Вечером 13 ноября Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на подписчиков объявил, что торговый центр «Мега», расположенный на Аксайском проспекте, 23, оцепили силовики.

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Посетители ТЦ рассказали, что сейчас рядом со зданием находятся пожарные, МЧС с кинологами, а ДПС перекрыли проезд. Это частично подтверждается данными сервиса «Яндекс. Карты», которые фиксируют затор на восточных въездах и выездах из здания, несмотря на позднее время и скорое закрытие ТЦ.

Затор у ТЦ "Мега" вечером 13 ноябряЗатор у ТЦ "Мега" вечером 13 ноября
Затор у ТЦ "Мега" вечером 13 ноября
Фото: Яндекс Карты

«Никого не пускают. Что произошло, уточняется», — сказано в сообщении.

Журналисты запросили комментарий о происходящем в пресс-службе МЧС и полиции, данные уточняются.

Ранее в Ростове оцепили рынок «Темерник».

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