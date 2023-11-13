В Ростове оцепили торговый центр «Мега» вечером 13 ноября

Posted 13 ноября, 18:15
Published 13 ноября, 18:15
Modified 13 ноября, 18:17
Updated 13 ноября, 18:17
Вечером 13 ноября Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на подписчиков объявил, что торговый центр «Мега», расположенный на Аксайском проспекте, 23, оцепили силовики.
Посетители ТЦ рассказали, что сейчас рядом со зданием находятся пожарные, МЧС с кинологами, а ДПС перекрыли проезд. Это частично подтверждается данными сервиса «Яндекс. Карты», которые фиксируют затор на восточных въездах и выездах из здания, несмотря на позднее время и скорое закрытие ТЦ.
«Никого не пускают. Что произошло, уточняется», — сказано в сообщении.
Журналисты запросили комментарий о происходящем в пресс-службе МЧС и полиции, данные уточняются.
Ранее в Ростове оцепили рынок «Темерник».