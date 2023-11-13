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Posted 13 ноября, 13:53

Published 13 ноября, 13:53

Modified 13 ноября, 13:55

Updated 13 ноября, 13:55

Власти в Ростове-на-Дону рассказали, как украсят город в преддверии Нового года

В Ростове потратят 59 млн на закупку уличных украшений к Новому году

13 ноября 2023, 13:53
Фото: 1MI
Власти в Ростове-на-Дону рассказали, как украсят город в преддверии Нового года

Власти рассказали, как украсят Ростов к Новому году за 59 млн рублей

В Ростове-на-Дону разработали концепцию новогоднего оформления улиц города к Новому году, сообщает в «ВКонтакте» управление наруженой рекламой.

На улицах появятся, как знакомые композиции в виде игрушек, арок и световых деревьев, так и новые арт-объекты. Всего из городского бюджета на эти цели потратят 59 миллионов рублей.

Новыми световыми элементами оформят два моста, в том числе на Ворошиловском появятся гирлянды длиной четыре километра. Аналогичную иллюминацию сделают на мосту на проспекте Стачки.

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В парке Горького и на площади Советов установят две новые новогодние ели, украшенные гирляндами и звездами. Высота каждой составит 21 метр, это примерно с семиэтажный дом.

Ограждение елей облицуют декоративными световыми объемными панелями. Впервые для украшения города используют три световые арки «Двойная снежинка».

Для декоративного оформления Театральной площади используют арку «2024» и световые деревья.

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