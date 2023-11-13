В Ростове потратят 59 млн на закупку уличных украшений к Новому году

Posted 13 ноября, 13:53
Published 13 ноября, 13:53
Modified 13 ноября, 13:55
Updated 13 ноября, 13:55
На улицах появятся, как знакомые композиции в виде игрушек, арок и световых деревьев, так и новые арт-объекты. Всего из городского бюджета на эти цели потратят 59 миллионов рублей.
Новыми световыми элементами оформят два моста, в том числе на Ворошиловском появятся гирлянды длиной четыре километра. Аналогичную иллюминацию сделают на мосту на проспекте Стачки.
В парке Горького и на площади Советов установят две новые новогодние ели, украшенные гирляндами и звездами. Высота каждой составит 21 метр, это примерно с семиэтажный дом.
Ограждение елей облицуют декоративными световыми объемными панелями. Впервые для украшения города используют три световые арки «Двойная снежинка».
Для декоративного оформления Театральной площади используют арку «2024» и световые деревья.