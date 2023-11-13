В Ростове распространяют фейки от имени штаба ЮВО о перегруппировке войск

Posted 13 ноября, 13:24
Published 13 ноября, 13:24
Modified 13 ноября, 13:26
Updated 13 ноября, 13:26
1Rnd сообщило, что настоящая рассылка от штаба ЮВО пришла утром, а днем поступило еще одно письмо. Издание уточнило, что оно было подписано именем главы пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
«В этом письме был текст о том, что командование группировки войск „Днепр“ якобы приняло решение занять более выгодные позиции. Позже Астафьев подтвердил, что эта рассылка фейковая», — говорится в публикации.
Отмечается, что в рассылке была просьба прислать ссылки с размещенными материалами. Но настоящая пресс-служба этим не занимается.
Официальной информации о распространении фейков не поступало, она уточняется.
Ранее главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков.