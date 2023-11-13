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Posted 13 ноября, 13:24

Published 13 ноября, 13:24

Modified 13 ноября, 13:26

Updated 13 ноября, 13:26

В Ростове распространяют фейки от имени штаба ЮВО о перегруппировке войск

В Ростове распространяют фейки от имени штаба ЮВО о перегруппировке войск

13 ноября 2023, 13:24
Фото: 1MI
В Ростове распространяют фейки от имени штаба ЮВО о перегруппировке войск
Неизвестные начали распространять в Ростовской области фейки о якобы перегруппировке войск у Днепра, сообщают СМИ.

1Rnd сообщило, что настоящая рассылка от штаба ЮВО пришла утром, а днем поступило еще одно письмо. Издание уточнило, что оно было подписано именем главы пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

«В этом письме был текст о том, что командование группировки войск „Днепр“ якобы приняло решение занять более выгодные позиции. Позже Астафьев подтвердил, что эта рассылка фейковая», — говорится в публикации.

Главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков
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Отмечается, что в рассылке была просьба прислать ссылки с размещенными материалами. Но настоящая пресс-служба этим не занимается.

Официальной информации о распространении фейков не поступало, она уточняется.

Ранее главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков.

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