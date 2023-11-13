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Posted 13 ноября, 16:16

Published 13 ноября, 16:16

Modified 13 ноября, 16:18

Updated 13 ноября, 16:18

В Ростове собираются укрепить мозаичное панно в переходах до начала реставрации

В Ростове собираются укрепить мозаичное панно в переходах до начала реставрации

13 ноября 2023, 16:16
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове собираются укрепить мозаичное панно в переходах до начала реставрации
В Ростове рассказали, как пройдут работы по реставрации мозаичных панно в самом аварийном подземном переходе, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В понедельник, 13 ноября, власти Ростова провели очередную встречу с проектировщиками капитального ремонта подземных переходов в центре города и общественниками, чтобы обсудить, как пройдут работы на самом проблемном участке — переходе на перекрестке проспекта Буденновского с улицей Московской.

По оценке подрядчика, этот участок находится в самом удручающем состоянии — на части стен под плиткой образовались полости, требуется замена гидроизоляции.

Замдиректора проектной организации «Реставрация» Виталий Бурдасов пообещал, что рабочие не станут снимать плитку там, где можно инъецировать полость микроцементом, однако в других местах мозаику придется заменить.

«Согласно проекту, мы заменяем мозаику с 30% повреждений. А такой здесь не более 3%. Остальная реставрируется холодными методами», — рассказал Будасов.

В Ростове пересмотрят проект реставрации мозаичных панно в переходах
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Кроме того, и гидроизоляцию переходов будут производить с помощью инъецирования, чтобы не пришлось вскрывать проезжую часть и ограничивать движение общественного транспорта. Специалисты утверждают, что это привело бы к росту стоимости работ и рискам для самой мозаики, являющейся объектом культурного наследия.

Вместе с этим встал вопрос о сохранении самой плитки до проведения основных работ по ремонту и реставрации, экскурсовод Игорь Нарижний обратил внимание, что скоро наступят холода, способные повлиять на состояние ОКН.

«Сейчас начнутся перепады температур, и в любой момент плитка может отпасть. В этих местах она требует консервации в качестве временной меры до момента реставрации», — отметил экскурсовод, добавив, что плитку необходимо сохранить для использования во время реставрации.

Директор Департамента дорог Денис Водопьянов поддержал предложение экскурсовода, власти обещают решить вопрос укрепления плитки до конца месяца. Проект реставрации будет готов до конца текущего года.

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