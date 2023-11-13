В Ростове собираются укрепить мозаичное панно в переходах до начала реставрации

Кроме того, и гидроизоляцию переходов будут производить с помощью инъецирования, чтобы не пришлось вскрывать проезжую часть и ограничивать движение общественного транспорта. Специалисты утверждают, что это привело бы к росту стоимости работ и рискам для самой мозаики, являющейся объектом культурного наследия.