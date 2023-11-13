В Ростове вырубают рощу, пока жители мечтают ездить на работу через кладбище

Так родителям предлагают перечислять по 15 тысяч рублей, чтобы они могли подготовить ребенка к учебному году. Для этого придется изменить статью закона «О региональном материнском капитале». При этом власти рассматривают возможность перечислять один раз в год по 15 тысяч рублей на каждого ребенка, который должен пойти в школу, если в семье несколько детей школьного возраста.