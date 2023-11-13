В Ростове вырубают рощу, пока жители мечтают ездить на работу через кладбище

Posted 13 ноября, 13:59
Published 13 ноября, 13:59
Modified 13 ноября, 16:20
Updated 13 ноября, 16:20
Одной из самых важных новостей дня стало опубликование проекта поправок к областному закону, благодаря которому многодетные семьи Ростовской области получат возможность тратить материнский капитал на сбор детей к школе.
Так родителям предлагают перечислять по 15 тысяч рублей, чтобы они могли подготовить ребенка к учебному году. Для этого придется изменить статью закона «О региональном материнском капитале». При этом власти рассматривают возможность перечислять один раз в год по 15 тысяч рублей на каждого ребенка, который должен пойти в школу, если в семье несколько детей школьного возраста.
Причиной рассмотрения законопроекта власти назвали финансовые трудности, которые испытывают дончане при сборах ребенка в школу.
В понедельник, 13 ноября, стало известно, что местные жители вновь подняли вопрос о необходимости построить дорогу через Северное кладбище Ростова. По мнению горожан, новая дорога связала бы центр города с отдаленными районами Ростова, обеспечив комфортное движение частного транспорта.
Однако власти Ростова заявили, что реализация подобного проекта невозможна, поскольку через кладбище не проходят дороги общего пользования, более того, разрабатывать проект подобной дороги чиновники не планируют.
«Вопрос организации какого-либо транспортного сообщения с использованием данной территории не рассматривается. Проектирование дороги через Северное кладбище в настоящий момент не планируется», — кратко ответили на вопросы ростовчан представители администрации.
Самой скандальной новостью понедельника стало начало работ по вырубке деревьев на улице Зеленой. Несколько недель назад ростовчане пожаловались, что в руках частного лица оказался участок земли, где находится зеленая роща с голубыми елями, и 13 ноября собственник начал безжалостно равнять деревья с землей, по предварительной информации, ради застройки территории.
Начало работ привлекло внимание общественности, активисты постарались снести забор и прекратить вырубку, однако глава администрации Первомайского района Сергей Ковшиков заявил, что у владельца есть все законные основания для вырубки деревьев.
Работы на участке были временно приостановлены, а активисты договорились нести дежурство в зоне рощи по очереди, однако, по их же словам, 70% зеленых насаждений уже не спасти.