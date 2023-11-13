В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль

В понедельник, 13 ноября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео читателя, который стал свидетелем последствий ДТП на трассе М-4 «Дон». Водитель снял автомобиль, который врезался в барьерное ограждение на 1002-м километре трассы М-4 «Дон» на подъезде к городу Шахты. После этого транспортное средство вспыхнуло и выгорело полностью.