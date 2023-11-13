rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 15:35

Published 13 ноября, 15:35

Modified 13 ноября, 15:37

Updated 13 ноября, 15:37

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль

13 ноября 2023, 15:35
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» автомобиль врезался в дорожный отбойник и полностью сгорел, видео опубликовали в местном Telegram-канале.

В понедельник, 13 ноября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео читателя, который стал свидетелем последствий ДТП на трассе М-4 «Дон». Водитель снял автомобиль, который врезался в барьерное ограждение на 1002-м километре трассы М-4 «Дон» на подъезде к городу Шахты. После этого транспортное средство вспыхнуло и выгорело полностью.

«Потушить не успели. О судьбе водителя неизвестно», — сказано в сообщении.

Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / 60.mchs.gov.ru

В настоящий момент журналисты запросили информацию о произошедшем, чтобы узнать обстоятельства ДТП и выяснить, что случилось с водителем сгоревшего автомобиля. Данные уточняются.

Под Ростовом на трассе рядом с рынком «Алмаз» загорелись две иномарки
Узнать подробнее

Ранее в Ростове полностью сгорел автомобиль без водителя, который передвигался по городу сам по себе.

Читайте также:
Автомобиль полностью сгорел в результате падения беспилотника в хуторе ДарагановкаВ Таганроге ночью 15 июля после столкновения в ДТП сгорел автомобильАвтобус с пассажирами загорелся на М-4 в пути из Геленджика в Ростов-на-Дону
#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Пожар#Шахты#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#ГИБДД России по Ростовской области#18+#М-4 «Дон»#Происшествия
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29