В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль

Posted 13 ноября, 15:35
Published 13 ноября, 15:35
Modified 13 ноября, 15:37
Updated 13 ноября, 15:37
В понедельник, 13 ноября, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео читателя, который стал свидетелем последствий ДТП на трассе М-4 «Дон». Водитель снял автомобиль, который врезался в барьерное ограждение на 1002-м километре трассы М-4 «Дон» на подъезде к городу Шахты. После этого транспортное средство вспыхнуло и выгорело полностью.
«Потушить не успели. О судьбе водителя неизвестно», — сказано в сообщении.
В настоящий момент журналисты запросили информацию о произошедшем, чтобы узнать обстоятельства ДТП и выяснить, что случилось с водителем сгоревшего автомобиля. Данные уточняются.
Ранее в Ростове полностью сгорел автомобиль без водителя, который передвигался по городу сам по себе.