В Ростовской области открыли вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Такую зарплату указало одно из агентств недвижимости, где сотруднику придется вести переговоры с клиентами. Также потребуется выезжать на объекты и показывать объекты будущим покупателям.
Кроме того, платить от 200 тысяч рублей обещает стоматологическая клиника в Ростове-на-Дону. Она ищет врача-стоматолога на эту зарплату.
Также высокие зарплаты собираются платить водителям, юристам и сборщикам-комплектовщикам.
До этого появилась информация, что в Ростовской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата превысила 50 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что спрос на преподавателей иностранных языков в России увеличился на 67%. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.