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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

В Ростовской области открыли вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей

В Ростовской области открыли вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей

13 ноября 2023, 06:02
Фото: 1MI
В Ростовской области разместили несколько вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей, говорится на портале HH.ру.

Такую зарплату указало одно из агентств недвижимости, где сотруднику придется вести переговоры с клиентами. Также потребуется выезжать на объекты и показывать объекты будущим покупателям.

Кроме того, платить от 200 тысяч рублей обещает стоматологическая клиника в Ростове-на-Дону. Она ищет врача-стоматолога на эту зарплату.

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Также высокие зарплаты собираются платить водителям, юристам и сборщикам-комплектовщикам.

До этого появилась информация, что в Ростовской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата превысила 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что спрос на преподавателей иностранных языков в России увеличился на 67%. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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