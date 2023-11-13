В Ростовской области предложили платить по 15 тысяч для сборов в школу

Posted 13 ноября, 11:16
Published 13 ноября, 11:16
Modified 13 ноября, 11:18
Updated 13 ноября, 11:18
В частности, предлагается перечислять по 15 тысяч рублей родителям школьников на подготовку к учебному году. Но для этого нужно внести изменения в статью закона «О региональном материнском капитале».
«Предлагается предусмотреть, что при наличии в семье нескольких школьников указанная выплата может быть предоставлена на каждого из них», — говорится в пояснительной записке.
В предложении говорится, что деньги нужно выплачивать один раз в год на период, пока ребенок учится в школе. В документе указано, что сейчас семьи могут испытывать трудности при покупке необходимых для школы вещей, поэтому и требуются изменения.
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