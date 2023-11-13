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Posted 13 ноября, 10:56

Published 13 ноября, 10:56

Modified 13 ноября, 10:58

Updated 13 ноября, 10:58

В Ростове строительство дороги через Северное кладбище оказалось невозможным

Вдоль могил: жители Ростова попросили проложить дорогу по Северному кладбищу

13 ноября 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Ростове строительство дороги через Северное кладбище оказалось невозможным

Жители Ростова попросили проложить дорогу к жилому району по Северному кладбищу

В Ростове строительство дороги через Северное кладбище оказалось невозможным, заявили в городской администрации.

В комментариях у главы администрации Ростова горожане поинтересовались, построят ли дорогу к окраинам через Северное кладбище. Жители обращают внимание, что дорога могла бы удобно связать отдаленные ЖК с центром.

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Чиновники же в ответ напомнили, что через кладбище сейчас не проходят дороги общего пользования. Проектировать через него дорогу также в планы властей пока не входит.

«Вопрос организации какого-либо транспортного сообщения с использованием данной территории не рассматривается. Проектирование дороги через Северное кладбище в настоящий момент не планируется», — заключила пресс-служба.

Ранее RostovGazeta рассказала о других самых популярных вопросах в комментариях у главы администрации Ростова.

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