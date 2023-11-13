Вдоль могил: жители Ростова попросили проложить дорогу по Северному кладбищу

Posted 13 ноября, 10:56
Published 13 ноября, 10:56
Modified 13 ноября, 10:58
Updated 13 ноября, 10:58
В комментариях у главы администрации Ростова горожане поинтересовались, построят ли дорогу к окраинам через Северное кладбище. Жители обращают внимание, что дорога могла бы удобно связать отдаленные ЖК с центром.
Чиновники же в ответ напомнили, что через кладбище сейчас не проходят дороги общего пользования. Проектировать через него дорогу также в планы властей пока не входит.
«Вопрос организации какого-либо транспортного сообщения с использованием данной территории не рассматривается. Проектирование дороги через Северное кладбище в настоящий момент не планируется», — заключила пресс-служба.
Ранее RostovGazeta рассказала о других самых популярных вопросах в комментариях у главы администрации Ростова.