Власти Ростова проверят работу автобусов по вечерам

Администрация Ростова ответила на жалобы ростовчан из-за отсутствия автобусов после девяти часов вечера. Власти заявили, что общественный транспорт в городе должен работать до полуночи благодаря двухсменным графикам. Интервал между автобусами при этом может составлять до 40 минут.