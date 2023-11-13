Власти Ростова проверят работу автобусов по вечерам

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Администрация Ростова ответила на жалобы ростовчан из-за отсутствия автобусов после девяти часов вечера. Власти заявили, что общественный транспорт в городе должен работать до полуночи благодаря двухсменным графикам. Интервал между автобусами при этом может составлять до 40 минут.
«В настоящее время работа общественного транспорта города Ростова-на-Дону организована с 05 час. 00 мин. до 00 час. 00 мин.», — уверены чиновники.
При этом они подтверждают, что после 22.00 на линии выходят лишь 66% автобусов. Чтобы контролировать их выпуск, чиновники, по собственным словам, устраивают «контрольные мероприятия».
«При выявлении нарушений требований к техническому и санитарному состоянию подвижного состава в отношении перевозчиков применяются меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренные муниципальными контрактами», — заключила пресс-служба администрации.
Напомним, ориентировочно с 25 ноября в Ростове повысятся цены на проезд в общественном транспорте. RostovGazeta подробно рассказывала о новых тарифах.