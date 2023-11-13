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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

Общественный транспорт в Ростове должен ходить до 24.00

Власти Ростова проверят работу автобусов по вечерам

13 ноября 2023, 09:39
Фото: 1MI
Общественный транспорт в Ростове должен ходить до 24.00
Общественный транспорт в Ростове должен ходить до 24.00, заявили в городской администрации.

Администрация Ростова ответила на жалобы ростовчан из-за отсутствия автобусов после девяти часов вечера. Власти заявили, что общественный транспорт в городе должен работать до полуночи благодаря двухсменным графикам. Интервал между автобусами при этом может составлять до 40 минут.

«В настоящее время работа общественного транспорта города Ростова-на-Дону организована с 05 час. 00 мин. до 00 час. 00 мин.», — уверены чиновники.

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При этом они подтверждают, что после 22.00 на линии выходят лишь 66% автобусов. Чтобы контролировать их выпуск, чиновники, по собственным словам, устраивают «контрольные мероприятия».

«При выявлении нарушений требований к техническому и санитарному состоянию подвижного состава в отношении перевозчиков применяются меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренные муниципальными контрактами», — заключила пресс-служба администрации.

Напомним, ориентировочно с 25 ноября в Ростове повысятся цены на проезд в общественном транспорте. RostovGazeta подробно рассказывала о новых тарифах.

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