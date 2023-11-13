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Posted 13 ноября, 11:57

Published 13 ноября, 11:57

Modified 13 ноября, 11:59

Updated 13 ноября, 11:59

При атаке дрона находиться выше пятого этажа крайне опасно

Власти Ростовской области рассказали жителям, что делать при атаке БПЛА на дом

13 ноября 2023, 11:57
Фото: pxhere.com
При атаке дрона находиться выше пятого этажа крайне опасно
При атаке дрона находиться выше пятого этажа крайне опасно, следует из инструкции, выпущенной антитеррористической комиссией Ростовской области.
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СВО

Власти поделились с жителями Ростовской области инструкциями, что делать если беспилотник атакует дом или офис. Граждан попросили заранее изучить пути эвакуации из здания. Опаснее всего во время атаки БПЛА находиться выше пятого этажа.

Также стоит держаться подальше от проемов окон и дверей. На окнах советуют использовать шторы из плотной ткани, они могут задержать осколки дрона.

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Во время эвакуации не рекомендуется использовать лифт — если электропитание будет отключено, человек рискует застрять там.

Ранее стало известно, почему не работают оповещение о воздушной атаке в Ростове-на-Дону.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СВО#Ростов#RostovGazeta#Происшествия
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