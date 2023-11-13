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Водитель Lexus сбила перебегавшую дорогу школьницу в Батайске

Водитель Lexus сбила перебегавшую дорогу школьницу в Батайске

13 ноября 2023, 04:47
Фото: 1MI
В Ростовской области пытавшаяся перебежать дорогу несовершеннолетняя девушка оказалась под колесами автомобиля, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на улице Луначарского в дневное время. Водитель Lexus сбила 12-летнего пешехода, который выбежал из-за припаркованного транспорта.

В результате водитель не успела среагировать и сбила девушку. При этом недалеко находился пешеходный переход, по которому можно было перейти дорогу.

Грузовик переехал пешехода, перебегавшего трассу в Ростовской области
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«Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП», — уточнили в управлении.

Ранее грузовик переехал пешехода, перебегавшего трассу в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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