Водитель Lexus сбила перебегавшую дорогу школьницу в Батайске

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Происшествие случилось на улице Луначарского в дневное время. Водитель Lexus сбила 12-летнего пешехода, который выбежал из-за припаркованного транспорта.
В результате водитель не успела среагировать и сбила девушку. При этом недалеко находился пешеходный переход, по которому можно было перейти дорогу.
«Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП», — уточнили в управлении.
Ранее грузовик переехал пешехода, перебегавшего трассу в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.