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Posted 13 ноября, 11:21

Published 13 ноября, 11:21

Modified 13 ноября, 11:23

Updated 13 ноября, 11:23

За десять месяцев 2023 года в Ростовской области на свет появились 300 двоен

Врачи рассказали, из-за чего в Ростове стали чаще рождаться двойни

13 ноября 2023, 11:21
Фото: pxhere.com
За десять месяцев 2023 года в Ростовской области на свет появились 300 двоен

С начала года 300 двоен родились в Ростовской области

За десять месяцев 2023 года в Ростовской области на свет появились 300 двоен, рассказал ЗАГС региона.

В Ростовской области с начала года на свет появились 300 двоен. Больше всего двойняшек родились в Ворошиловском районе Ростова — 33 пары. На одну пару меньше появилось в Советском районе. Еще 20 двоен родились в Пролетарском районе.

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Врачи связывают рождение двойняшек с генетическими предрасположенностями со стороны родителей, а также с распространением процедуры ЭКО.

Ранее нейросеть заставили придумывать имена для новорожденных в Ростовской области. Услуга предоставляется на сайте ЗАГС, ею могут воспользоваться родители, сомневающиеся, какое имя дать будущему малышу.

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