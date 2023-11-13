Врачи рассказали, из-за чего в Ростове стали чаще рождаться двойни

Posted 13 ноября, 11:21
Published 13 ноября, 11:21
Modified 13 ноября, 11:23
Updated 13 ноября, 11:23
В Ростовской области с начала года на свет появились 300 двоен. Больше всего двойняшек родились в Ворошиловском районе Ростова — 33 пары. На одну пару меньше появилось в Советском районе. Еще 20 двоен родились в Пролетарском районе.
Врачи связывают рождение двойняшек с генетическими предрасположенностями со стороны родителей, а также с распространением процедуры ЭКО.
Ранее нейросеть заставили придумывать имена для новорожденных в Ростовской области. Услуга предоставляется на сайте ЗАГС, ею могут воспользоваться родители, сомневающиеся, какое имя дать будущему малышу.