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Updated Сегодня, 08:14

Собственник продолжает уничтожать деревья на улице Зеленой в Ростове

«Выпилили 70%»: рабочие продолжают уничтожать рощу у старого аэропорта в Ростове

13 ноября 2023, 08:12
Фото: 1MI
Собственник продолжает уничтожать деревья на улице Зеленой в Ростове

Рабочие уже уничтожили до 70% деревьев в роще у старого аэропорта в Ростове

Собственник продолжает уничтожать деревья на улице Зеленой в Ростове, ростовчане выкладывают видео с места событий.

В Ростове активисты со вчерашнего дня защищают от вырубки рощу на улице Зеленой. Ранее территория относилась к городским лесам, однако перешла в частную собственность. Теперь владелец решил уничтожить уникальные деревья и возвести там здание.

Вчера рабочие смогли спилить два дерева, остальные им не дали срубить активисты и полиция. Сегодня же, несмотря на протесты активистов, возражения администрации города, уничтожение деревьев продолжилось. Активисты сообщают, что 70% рощи уже не спасти.

Сейчас на место снова прибыла полиция и глава администрации Первомайского района Сергей Ковшиков. Он заявил активистам, что собственник имеет право вырубить деревья, на это у него есть все законные основания.

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