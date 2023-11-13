«Выпилили 70%»: рабочие продолжают уничтожать рощу у старого аэропорта в Ростове

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В Ростове активисты со вчерашнего дня защищают от вырубки рощу на улице Зеленой. Ранее территория относилась к городским лесам, однако перешла в частную собственность. Теперь владелец решил уничтожить уникальные деревья и возвести там здание.
Вчера рабочие смогли спилить два дерева, остальные им не дали срубить активисты и полиция. Сегодня же, несмотря на протесты активистов, возражения администрации города, уничтожение деревьев продолжилось. Активисты сообщают, что 70% рощи уже не спасти.
Сейчас на место снова прибыла полиция и глава администрации Первомайского района Сергей Ковшиков. Он заявил активистам, что собственник имеет право вырубить деревья, на это у него есть все законные основания.