Земельному участку с рощей рядом со старым аэропортом Ростова могут сменить статус

Posted 13 ноября, 17:28
Published 13 ноября, 17:28
Modified Вчера, 16:50
Updated Вчера, 16:50
Напомним, в понедельник, 13 ноября, внимание общественности и активистов привлекла вырубка рощи на улице Зеленой. Владелец земли начал вырубку зеленых насаждений, несмотря на попытки общественников остановить рабочих и прорваться на территорию, огороженную забором. Однако все оказалось напрасно, к моменту завершения работ 70% растений уже нельзя было спасти.
Уже вечером стало известно, что замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников провел рабочую встречу с владельцем земли на улице Зеленой, 2а. По словам представителей власти, прокуратура направила в адрес Гордумы протест с требованием привести участок в соответствие генплану, а именно вернуть участок из зоны «Ж1» [прим.редакции — земля, которую можно использовать под индивидуальную жилую застройку или малоэтажные жилые дома] в зону «С2» [прим. редакции — зона насаждений специального назначения].
Этот вопрос вынесут на публичные слушания 14 ноября, работы на участке временно приостановлены, однако собственник имеет право отстаивать свои интересы в суде.
Ранее ростовчане опубликовали видео вырубки рощи на улице Зеленой, 2а.