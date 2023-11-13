Земельному участку с рощей рядом со старым аэропортом Ростова могут сменить статус

Уже вечером стало известно, что замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников провел рабочую встречу с владельцем земли на улице Зеленой, 2а. По словам представителей власти, прокуратура направила в адрес Гордумы протест с требованием привести участок в соответствие генплану, а именно вернуть участок из зоны «Ж1» [прим.редакции — земля, которую можно использовать под индивидуальную жилую застройку или малоэтажные жилые дома] в зону «С2» [прим. редакции — зона насаждений специального назначения].