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Posted 13 ноября, 17:28

Published 13 ноября, 17:28

Modified Вчера, 16:50

Updated Вчера, 16:50

Земельному участку с рощей рядом со старым аэропортом Ростова могут сменить статус

Земельному участку с рощей рядом со старым аэропортом Ростова могут сменить статус

13 ноября 2023, 17:28
Фото: 1MI
Земельному участку с рощей рядом со старым аэропортом Ростова могут сменить статус
В Ростове обсудят статус участка на улице Зеленой, 2а, где начали вырубать рощу, об этом сообщили в администрации города.

Напомним, в понедельник, 13 ноября, внимание общественности и активистов привлекла вырубка рощи на улице Зеленой. Владелец земли начал вырубку зеленых насаждений, несмотря на попытки общественников остановить рабочих и прорваться на территорию, огороженную забором. Однако все оказалось напрасно, к моменту завершения работ 70% растений уже нельзя было спасти.

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Уже вечером стало известно, что замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников провел рабочую встречу с владельцем земли на улице Зеленой, 2а. По словам представителей власти, прокуратура направила в адрес Гордумы протест с требованием привести участок в соответствие генплану, а именно вернуть участок из зоны «Ж1» [прим.редакции — земля, которую можно использовать под индивидуальную жилую застройку или малоэтажные жилые дома] в зону «С2» [прим. редакции — зона насаждений специального назначения].

Этот вопрос вынесут на публичные слушания 14 ноября, работы на участке временно приостановлены, однако собственник имеет право отстаивать свои интересы в суде.

Ранее ростовчане опубликовали видео вырубки рощи на улице Зеленой, 2а.

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