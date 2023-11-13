Жители Ростова стали стихийно собираться на месте вырубки деревьев на Зеленой

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Напомним, что участок рощи перешел в частную собственность, после чего началась вырубка деревьев. Это привело к массовому недовольству и тогда вмешались власти, заявив о незаконности работ, но в понедельник они снова продолжились.
Очевидцы рассказали, что владелец привел рабочих, которые спилили около 10 растений. Ростовчане потребовали это прекратить и вызвали сотрудников полиции.
«К месту происшествия также прибыл глава Первомайского района города Сергей Ковшиков. Он пояснил собравшимся, что по закону собственник — теперь уже частной — территории имеет право избавляться от любой растительности», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас местные жители собираются на улице Зеленой, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение деревьев.