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Сход граждан начался после вырубки деревьев в Ростове-на-Дону

Жители Ростова стали стихийно собираться на месте вырубки деревьев на Зеленой

13 ноября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Сход граждан начался после вырубки деревьев в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за уничтожения деревьев у старого аэропорта начали массово собираться местные жители, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Напомним, что участок рощи перешел в частную собственность, после чего началась вырубка деревьев. Это привело к массовому недовольству и тогда вмешались власти, заявив о незаконности работ, но в понедельник они снова продолжились.

Очевидцы рассказали, что владелец привел рабочих, которые спилили около 10 растений. Ростовчане потребовали это прекратить и вызвали сотрудников полиции.

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«К месту происшествия также прибыл глава Первомайского района города Сергей Ковшиков. Он пояснил собравшимся, что по закону собственник — теперь уже частной — территории имеет право избавляться от любой растительности», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас местные жители собираются на улице Зеленой, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение деревьев.

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