Был свидетелем поджога: в Ростовской области пропал участник СВО, приехавший в отпуск

Posted 13 ноября, 12:17
Published 13 ноября, 12:17
Modified 13 ноября, 12:22
Updated 13 ноября, 12:22
Издание пишет, что боец в конце октября приехал в отпуск к семье в Гуково и решил встретиться с друзьями, после чего перестал выходить на связь. А телефон скоро оказался выключен.
«Как мне сказали, он стал свидетелем поджога машины и был в полиции. Мы с детьми ждали его дома, но он не появился», — сообщило издание со ссылкой на супругу бойца.
Отмечается, что она обзвонила всех его друзей и больницы, но никакой информации о нем нет. Кроме того, жительница Гуково обратилась в полицию и к волонтерам.
Она рассказала, что они 11 лет вместе и воспитывают двух дочерей. По ее словам, ранее он никогда так не пропадал.
Добавим, что официальной информации о пропаже мужчины не было, она уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 году.