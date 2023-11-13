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Posted 13 ноября, 12:17

Published 13 ноября, 12:17

Modified 13 ноября, 12:22

Updated 13 ноября, 12:22

В Ростовской области пропал участник СВО во время отпуска

Был свидетелем поджога: в Ростовской области пропал участник СВО, приехавший в отпуск

13 ноября 2023, 12:17
Фото: Midjourney
В Ростовской области пропал участник СВО во время отпуска

В Ростовской области пропал участник СВО во время отпуска

В Ростовской области идет розыск 31-летнего Николая Басова, который приехал в отпуск из зоны СВО и пропал, сообщает Donday.

Издание пишет, что боец в конце октября приехал в отпуск к семье в Гуково и решил встретиться с друзьями, после чего перестал выходить на связь. А телефон скоро оказался выключен.

«Как мне сказали, он стал свидетелем поджога машины и был в полиции. Мы с детьми ждали его дома, но он не появился», — сообщило издание со ссылкой на супругу бойца.

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Отмечается, что она обзвонила всех его друзей и больницы, но никакой информации о нем нет. Кроме того, жительница Гуково обратилась в полицию и к волонтерам.

Она рассказала, что они 11 лет вместе и воспитывают двух дочерей. По ее словам, ранее он никогда так не пропадал.

Добавим, что официальной информации о пропаже мужчины не было, она уточняется.

Ранее стало известно, что в Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 году.

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