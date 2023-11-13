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Posted 13 ноября, 14:08

Published 13 ноября, 14:08

Modified 13 ноября, 14:10

Updated 13 ноября, 14:10

Жителя в Ростовской области осудили за помощь в покупке военного билета

Жителя Новочеркасска отправили в колонию за попытку не дать знакомому уйти в армию

13 ноября 2023, 14:08
Фото: Midjourney
Жителя в Ростовской области осудили за помощь в покупке военного билета

Жителя в Ростовской области осудили за помощь в покупке военного билета

В Ростовской области огласили приговор жителю Новочеркасска Юрию Грушковскому, который стал посредником при передаче взятки, сообщили в региональном УФСБ.

Оперативники выяснили, что он получил 250 тысяч рублей от мужчины, пообещав ему передать деньги неким должностным лицам. По его словам, они могли помочь получить военный билет, который бы позволил избежать службы в армии.

Но это стало известно, после чего возбудили уголовное дело. Теперь Новочеркасский городской суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения условно и штрафу в размере 1,25 миллиона рублей.

Глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой
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В апелляции условный срок заменили на реальный, а штраф остался прежним. Это решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой.

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