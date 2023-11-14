«Активно размножаются»: зоолог сообщила о нашествии тараканов на Ростовскую область

Posted 14 ноября, 13:58
Published 14 ноября, 13:58
Modified 14 ноября, 14:00
Updated 14 ноября, 14:00
Ростовский зоолог Регина Ерофеева объясняет, что с наступлением холодов тараканы начинают искать теплые места для зимовки и могут вернуться даже в помещения, где ранее проводили дезинсекцию.
«Банкомат они могли облюбовать как минимум по двум причинам: в его устройстве есть щели, в которых насекомые могут прятаться, и банкомат из-за своей электронной начинки всегда немного нагрет, а тараканы любят тепло», — поясняет эксперт.
Регина Ерофеева добавляет, что в холодное время года тараканов в ростовских квартирах может стать больше.
«Из-за того, что на улице становится холодно, а в домах работает отопление, образуется благоприятная для тараканов влажная и теплая среда. В таких условиях они очень активно размножаются», — предупреждает зоолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове продают пирожные с начинкой из тараканов.