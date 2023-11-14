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Posted 14 ноября, 13:58

Published 14 ноября, 13:58

Modified 14 ноября, 14:00

Updated 14 ноября, 14:00

«Активно размножаются»: зоолог сообщила о нашествии тараканов на Ростовскую область

«Активно размножаются»: зоолог сообщила о нашествии тараканов на Ростовскую область

14 ноября 2023, 13:58
Фото: Midjourney
«Активно размножаются»: зоолог сообщила о нашествии тараканов на Ростовскую область

Зоолог Ерофеева объяснила, почему в Ростове стало много тараканов

Напомним, 12 ноября ростовчанин обнаружил в банкомате на ул. Ленина большое количество тараканов. Почему в городе стало так много этих насекомых рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Ростовский зоолог Регина Ерофеева объясняет, что с наступлением холодов тараканы начинают искать теплые места для зимовки и могут вернуться даже в помещения, где ранее проводили дезинсекцию.

«Банкомат они могли облюбовать как минимум по двум причинам: в его устройстве есть щели, в которых насекомые могут прятаться, и банкомат из-за своей электронной начинки всегда немного нагрет, а тараканы любят тепло», — поясняет эксперт.

«Тараканы захватили банкомат»: ростовчан ужаснули насекомые на Ленина
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Регина Ерофеева добавляет, что в холодное время года тараканов в ростовских квартирах может стать больше.

«Из-за того, что на улице становится холодно, а в домах работает отопление, образуется благоприятная для тараканов влажная и теплая среда. В таких условиях они очень активно размножаются», — предупреждает зоолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове продают пирожные с начинкой из тараканов.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таракан#Происшествия
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