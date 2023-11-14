Андрей Воробьев вручил медали «За храбрость» бойцам отряда БАРС

Posted 14 ноября, 17:11
Published 14 ноября, 17:11
Modified 14 ноября, 17:11
Updated 14 ноября, 17:11
Глава Подмосковья, обращаясь к награжденным, подчеркнул, что каждый из присутствующих — храбрый человек, который защищает Родину. Об этом пишет riamo.ru.
«Наш президент неоднократно отмечал, что отряд БАРС на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием, с большой честью хочу вручить награды и, конечно, пожать вам руку. Очень надеюсь, что мы и дальше будем общаться. В наших муниципалитетах работают различные подразделения волонтёров. Знаю, что многие из ребят, возвращающиеся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», — сказал губернатор.
Например, доброволец с позывным Берет участвовал в боевых действиях на самых горячих направлениях, командовал отделением артразведки. В ходе боя попал под огонь миномета и получил ранение. Боец с позывным Бабай отправился в зону специальной военной операции в апреле прошлого года. За это время он с товарищами взял порядка десяти «опорников» противника. После ранения ему предоставили отпуск. Но скоро он снова отправится к своим боевым товарищам.
На церемонию награждения пригласили жен, детей и родителей героев. После вручения наград Андрей Воробьев побеседовал с бойцами и их родными.
Участие в церемонии также принимала сотрудник фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова. С инициативой пригласить ее выступили сами бойцы, многим из которых она помогла лично.
Герои поблагодарили фонд, подмосковных волонтеров, которые присылают на линию соприкосновения все самое необходимое, а также медиков.
Губернатор отметил, что вернувшиеся со спецоперации бойцы могут пройти реабилитацию в центре «Ясенки» под Подольском. Сегодня в центре существует восемь программ реабилитации, в том числе ЛФК, физиотерапия, массаж. Лечение абсолютно бесплатное и рассчитано на 21 день.