Авария парализовала движение на трассе М-4 «Дон»

Posted 14 ноября, 11:46
Published 14 ноября, 11:46
Modified 14 ноября, 11:48
Updated 14 ноября, 11:48
По словам очевидцев, водитель грузовика, перевозивший технику, вылетел в кювет и задел при этом другой автомобиль Lexus. Говорится, что иномарка влетела в отбойник по левой полосе.
«На трассе М4 „Дон“ в сторону Ростова образовалась большая пробка из-за ДТП», — написал автор.
Согласно данным онлайн-карт, затор длиной примерно четыре километра появился в районе Шахт, если ехать в сторону Ростова. Транспортный поток практически стоит на месте.
Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль.