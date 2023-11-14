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Posted 14 ноября, 11:46

Published 14 ноября, 11:46

Modified 14 ноября, 11:48

Updated 14 ноября, 11:48

Огромная пробка появилась на трассе М-4 «Дон» из-за аварии 14 ноября

Авария парализовала движение на трассе М-4 «Дон»

14 ноября 2023, 11:46
Фото: Midjourney

Огромная пробка появилась на трассе М-4 «Дон» из-за аварии 14 ноября

В Ростовской области появилась большая пробка на дороге М-4 «Дон» из-за аварии во вторник, 14 ноября, сообщили водители в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель грузовика, перевозивший технику, вылетел в кювет и задел при этом другой автомобиль Lexus. Говорится, что иномарка влетела в отбойник по левой полосе.

Фото: Яндекс Карты

«На трассе М4 „Дон“ в сторону Ростова образовалась большая пробка из-за ДТП», — написал автор.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль
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Согласно данным онлайн-карт, затор длиной примерно четыре километра появился в районе Шахт, если ехать в сторону Ростова. Транспортный поток практически стоит на месте.

Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль.

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