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Posted 14 ноября, 12:32

Published 14 ноября, 12:32

Modified 14 ноября, 12:34

Updated 14 ноября, 12:34

Большое количество вооруженных силовиков появились в центре Ростова

Большое количество вооруженных силовиков появилось в центре Ростова

14 ноября 2023, 12:32
Фото: 1MI
Большое количество вооруженных силовиков появились в центре Ростова
В Ростове-на-Дону во вторник, 14 ноября, в центральной части города заметили большое количество силовиков, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что силовики появились на улице Большой Садовой. Но по какой причине они сюда приехали, не раскрывается.

Некоторые очевидцы пишут, что сотрудники оцепили бар, другие считают, что стоматологию. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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В этой зоне сейчас припаркованы несколько полицейских автомобилей. Но обстановка в центральной части города довольно спокойная.

Ранее появились подробности нападения вооруженных бомжей на жителей Ростова-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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