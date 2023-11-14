Большое количество вооруженных силовиков появилось в центре Ростова

Posted 14 ноября, 12:32
Published 14 ноября, 12:32
Modified 14 ноября, 12:34
Updated 14 ноября, 12:34
Они рассказали, что силовики появились на улице Большой Садовой. Но по какой причине они сюда приехали, не раскрывается.
Некоторые очевидцы пишут, что сотрудники оцепили бар, другие считают, что стоматологию. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
В этой зоне сейчас припаркованы несколько полицейских автомобилей. Но обстановка в центральной части города довольно спокойная.
Ранее появились подробности нападения вооруженных бомжей на жителей Ростова-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.