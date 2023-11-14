Будет очень холодно: Ростовскую область начнет засыпать снегом в ноябре

Posted 14 ноября, 10:04
Published 14 ноября, 10:04
Modified 14 ноября, 10:06
Updated 14 ноября, 10:06
В ближайшую неделю в Ростовской области ожидается заметное похолодание, которое будет сопровождаться снегопадом. По прогнозам Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник, 19 и 20 ноября, температура составит около 0°С и начнутся осадки.
В данный момент температура днем составляет +6…+11 °С, а ночью — от +2 до +10 °С. Однако, уже с пятницы ожидается сильный дождь и похолодание.
В Ростове столбик термометра опустится до +8 °C днем и +1…+5 °С ночью. На севере региона ожидается всего +4 °С и слабый мороз.
Ранее из-за непогоды огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны. Материал на эту тему читайте по ссылке.