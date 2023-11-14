Будет очень холодно: Ростовскую область начнет засыпать снегом в ноябре

В ближайшую неделю в Ростовской области ожидается заметное похолодание, которое будет сопровождаться снегопадом. По прогнозам Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник, 19 и 20 ноября, температура составит около 0°С и начнутся осадки.



В данный момент температура днем составляет +6…+11 °С, а ночью — от +2 до +10 °С. Однако, уже с пятницы ожидается сильный дождь и похолодание.