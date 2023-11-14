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Posted 14 ноября, 10:04

Published 14 ноября, 10:04

Modified 14 ноября, 10:06

Updated 14 ноября, 10:06

Снегопад начнется в Ростовской области с 19 ноября

Будет очень холодно: Ростовскую область начнет засыпать снегом в ноябре

14 ноября 2023, 10:04
Фото: 1MI
Снегопад начнется в Ростовской области с 19 ноября

Снегопад начнется в Ростовской области с 19 ноября

В Ростовской области в конце этой недели может выпасть снег и сильно похолодает, сообщили в синоптики.

В ближайшую неделю в Ростовской области ожидается заметное похолодание, которое будет сопровождаться снегопадом. По прогнозам Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник, 19 и 20 ноября, температура составит около 0°С и начнутся осадки.

В данный момент температура днем составляет +6…+11 °С, а ночью — от +2 до +10 °С. Однако, уже с пятницы ожидается сильный дождь и похолодание.

Огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны
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В Ростове столбик термометра опустится до +8 °C днем и +1…+5 °С ночью. На севере региона ожидается всего +4 °С и слабый мороз.

Ранее из-за непогоды огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Непогода#Снегопад#Гидрометцентр#Дождь#Похолодание#Термометр
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