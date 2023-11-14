«Было несколько ударов»: ростовчане заявили о звуках взрывов

Posted 14 ноября, 08:47
Published 14 ноября, 08:47
Modified 14 ноября, 08:49
Updated 14 ноября, 08:49
Горожане рассказали, что в ночь на вторник, 14 ноября, были слышны несколько ударов, напоминающих взрывы. По их словам, первый грохот раздался примерно в 2 часа ночи.
«Через 20 минут послышались еще два удара, похожих на взрывы. Из-за этого горожане проснулись, а в автомобилях сработали сигнализации», — уточнило издание.
Отмечается, что грохот услышали на улицах Профсоюзной, Скачкова и в начале Текучева. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что система ПВО в Ростовской области сработала не менее 10 раз с начала осени. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.