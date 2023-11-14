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Posted 14 ноября, 08:47

Published 14 ноября, 08:47

Modified 14 ноября, 08:49

Updated 14 ноября, 08:49

Звуки взрывов напугали жителей на Западном в Ростове-на-Дону в ночь на 14 ноября

«Было несколько ударов»: ростовчане заявили о звуках взрывов

14 ноября 2023, 08:47
Фото: 1MI
Звуки взрывов напугали жителей на Западном в Ростове-на-Дону в ночь на 14 ноября

Звуки взрывов напугали жителей на Западном в Ростове-на-Дону в ночь на 14 ноября

Жители Ростова-на-Дону проснулись от громких звуков, которые напоминают взрывы, сообщает Donday.

Горожане рассказали, что в ночь на вторник, 14 ноября, были слышны несколько ударов, напоминающих взрывы. По их словам, первый грохот раздался примерно в 2 часа ночи.

«Через 20 минут послышались еще два удара, похожих на взрывы. Из-за этого горожане проснулись, а в автомобилях сработали сигнализации», — уточнило издание.

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Отмечается, что грохот услышали на улицах Профсоюзной, Скачкова и в начале Текучева. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что система ПВО в Ростовской области сработала не менее 10 раз с начала осени. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрывы#Звуки взрывов#Жители
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