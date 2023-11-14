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Posted 14 ноября, 11:13

Published 14 ноября, 11:13

Modified 14 ноября, 11:15

Updated 14 ноября, 11:15

В Ростовской области в 2023 году увеличилось число пациентов с сахарным диабетом

Число пациентов с сахарным диабетом резко выросло в Ростовской области

14 ноября 2023, 11:13
Фото: Midjourney
В Ростовской области в 2023 году увеличилось число пациентов с сахарным диабетом

В Ростовской области в 2023 году увеличилось число пациентов с сахарным диабетом

В Ростовской области с начала года зарегистрировано 136,1 тысячи взрослых пациентов с диагнозом сахарного диабета, сообщили в Минздраве региона.

В министерстве рассказали «РБК», что по сравнению с прошлым годом, когда их число составляло около 130,6 тысячи человек, рост составил 4,2%.

Основные причины повышенных показателей связывают со снятием коронавирусных ограничений во втором квартале 2022 года, что позволило проводить профилактические мероприятия по выявлению заболевания. В результате проведения диспансеризации и обязательного скрининга для определения уровня глюкозы в крови было выявлено больше новых случаев сахарного диабета, и этих пациентов включили в систему диспансерного наблюдения.

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Статистика также указывает на то, что из общего числа пациентов, 5,6 тысячи человек имеют диагноз сахарного диабета 1-го типа. Чаще всего этим заболеванием страдают люди в возрасте от 30 до 60 лет. С диагнозом сахарного диабета 2-го типа зарегистрировано около 130,5 тысяч граждан, большинство из которых находятся в возрастной группе от 60 до 80 лет.

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