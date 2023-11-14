Число пациентов с сахарным диабетом резко выросло в Ростовской области

Статистика также указывает на то, что из общего числа пациентов, 5,6 тысячи человек имеют диагноз сахарного диабета 1-го типа. Чаще всего этим заболеванием страдают люди в возрасте от 30 до 60 лет. С диагнозом сахарного диабета 2-го типа зарегистрировано около 130,5 тысяч граждан, большинство из которых находятся в возрастной группе от 60 до 80 лет.