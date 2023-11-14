Доля российских продуктов и напитков на рейсах «Аэрофлота» достигает 90%

На данный момент большинство позиций в бортовом меню на 100% произведены в Российской Федерации. Это в том числе хлеб и булки, соки и молоко, блюда из птицы, а также соусы и специи. Доля российских товаров по мясу, рыбе и морепродуктам близка к 100%, а по сырам она находится в диапазоне от 85% до 100%, в зависимости от сорта.