Доля российских продуктов и напитков на рейсах «Аэрофлота» достигает 90%

Posted 14 ноября, 09:23
Published 14 ноября, 09:23
Modified 14 ноября, 09:23
Updated 14 ноября, 09:23
В течение текущего года доля продуктов и напитков, произведенных в России и предлагаемых пассажирам на борту самолетов «Аэрофлота», достигла 90% и продолжает расти. Для сравнения: в 2021 году данный показатель был существенно ниже — порядка 60%, пишут novostivolgograda.ru.
Издание пишет, что авиакомпания «Аэрофлот» объявила о намерении в текущей экономической ситуации и дальше отдавать предпочтение продуктам и напиткам именно российского производства в меню, предлагая их пассажирам своих рейсов. Это объясняется стремлением поддержать стратегию импортозамещения в России.
На данный момент большинство позиций в бортовом меню на 100% произведены в Российской Федерации. Это в том числе хлеб и булки, соки и молоко, блюда из птицы, а также соусы и специи. Доля российских товаров по мясу, рыбе и морепродуктам близка к 100%, а по сырам она находится в диапазоне от 85% до 100%, в зависимости от сорта.
Среди сортов вин, которые предлагаются пассажирам на борту рейсов авиаперевозчика, напитки российского производства составляют на данный момент около 70%, и их доля продолжает увеличиваться. Винная карта авиакомпании включает в себя российские вина, произведенные на Кубани. В бизнес-классе предлагаются красное, белое и игристое вино, а в эконом- и комфорт-классах — красное и белое.
«Аэрофлот», оставаясь лидером в гражданской авиации в России, владеет также авиакомпаниями «Россия» и «Победа». Общий пассажиропоток перевозчика в прошлом году превысил 40 миллионов человек. В условиях, когда отечественный рынок авиаперевозок сталкивается с ограничениями из-за антироссийских санкций, «Аэрофлот» выступает крупнейшим заказчиком новых авиалайнеров российского производства. В планах авиакомпании до 2030 года — приобрести более трехсот воздушных судов отечественного производства.