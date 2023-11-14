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Posted 14 ноября, 14:43

Published 14 ноября, 14:43

Modified 14 ноября, 14:45

Updated 14 ноября, 14:45

Донские казаки потопили бронированную баржу ВСУ на Днепре

Донские казаки потопили бронированную баржу ВСУ на Днепре

14 ноября 2023, 14:43
Фото: Midjourney
Донские казаки потопили бронированную баржу ВСУ на Днепре
Казакам добровольческой бригады «Дон» из Ростовской области удалось потопить бронированную баржу ВСУ, об этом сообщил портал РИА «Новости».
Сюжет
СВО

Во вторник, 14 ноября, стало известно, что казаки добровольческой бригады «Дон» смогли потопить баржу ВСУ, которую заметили рядом с селом Покровским.

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По данным издания, полученным от военнослужащего взвода БПЛА отряда «Хопер», бронированный буксир прикрывался баржей как щитом. Казаки предположили, что судно проверяло огневые позиции или пыталось спровоцировать противника.

«В итоге баржу потопили», — цитирует информатора РИА «Новости».

Ранее Всевеликое войско Донское объявило, что в зону СВО на службу прибыли более двух тысяч казаков-добровольцев.

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