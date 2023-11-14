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Posted 14 ноября, 09:50

Published 14 ноября, 09:50

Modified 14 ноября, 09:52

Updated 14 ноября, 09:52

Дополнительные вечерние электрички запустят из Ростова в Таганрог

Дополнительные вечерние электрички запустят из Ростова в Таганрог

14 ноября 2023, 09:50
Фото: 1MI
Дополнительные вечерние электрички запустят из Ростова в Таганрог
С 19 ноября по маршруту «Ростов-Таганрог» будут курсировать дополнительные вечерние поезда, сообщили в СКЖД.

С 19 ноября на маршруте «Ростов-Таганрог» будут добавлены дополнительные вечерние поезда. Теперь самый поздний поезд отправится из пригородного вокзала Ростова в 21.22 и прибудет в Таганрог в 22.51. По ходу следования в пути предусмотрены остановки Темерник, 1337 километр, Ростов-Западный, Хапры, Сафьяново, Недвиговка, Синявская, Морская, Приморка, Вареновка, Михайловка.

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Для обратного направления, поезд из Таганрога будет отправляться в 21:38 и прибывать на пригородный вокзал Ростова в 23:07.

Ранее сообщалось, что из Ростова запустят туристический поезд в Адыгею.

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