Дополнительные вечерние электрички запустят из Ростова в Таганрог

С 19 ноября на маршруте «Ростов-Таганрог» будут добавлены дополнительные вечерние поезда. Теперь самый поздний поезд отправится из пригородного вокзала Ростова в 21.22 и прибудет в Таганрог в 22.51. По ходу следования в пути предусмотрены остановки Темерник, 1337 километр, Ростов-Западный, Хапры, Сафьяново, Недвиговка, Синявская, Морская, Приморка, Вареновка, Михайловка.