Дополнительные вечерние электрички запустят из Ростова в Таганрог

Posted 14 ноября, 09:50
Published 14 ноября, 09:50
Modified 14 ноября, 09:52
Updated 14 ноября, 09:52
С 19 ноября на маршруте «Ростов-Таганрог» будут добавлены дополнительные вечерние поезда. Теперь самый поздний поезд отправится из пригородного вокзала Ростова в 21.22 и прибудет в Таганрог в 22.51. По ходу следования в пути предусмотрены остановки Темерник, 1337 километр, Ростов-Западный, Хапры, Сафьяново, Недвиговка, Синявская, Морская, Приморка, Вареновка, Михайловка.
Для обратного направления, поезд из Таганрога будет отправляться в 21:38 и прибывать на пригородный вокзал Ростова в 23:07.
Ранее сообщалось, что из Ростова запустят туристический поезд в Адыгею.