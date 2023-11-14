Две команды банка «Центр-инвест» вышли в финал хакатона на форуме FINOPOLIS

В текущем году хакатон проводился в несколько этапов — начиная с приема заявок и проведения онлайн-хакатона, после чего состоялись очные состязания в региональных кейс-чемпионатах в Самаре и городе-спутнике Казани, Иннополисе, далее прошла презентация прототипа работающего сервиса на завершающих мероприятиях в столице в ходе форума FINOPOLIS. В конкурсе поучаствовала 481 команда из 143 российских городов. В число экспертов, которые оценивали представленные проекты, вошли председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, первый заместитель ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, председатель правления НСПК Владимир Комлев и представители финансовых институтов.