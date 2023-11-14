Две команды банка «Центр-инвест» вышли в финал хакатона на форуме FINOPOLIS

Posted 14 ноября, 14:33
Published 14 ноября, 14:33
Modified 14 ноября, 14:34
Updated 14 ноября, 14:34
FINOPOLIS — одна из основных площадок для дискуссий и инноваций в сфере финансовых технологий. Уже в который раз организаторы форума представили очередную молодежную программу и хакатон для популяризации индустрии финансовых технологий среди молодых специалистов в целях развития их профессиональных навыков.
В текущем году хакатон проводился в несколько этапов — начиная с приема заявок и проведения онлайн-хакатона, после чего состоялись очные состязания в региональных кейс-чемпионатах в Самаре и городе-спутнике Казани, Иннополисе, далее прошла презентация прототипа работающего сервиса на завершающих мероприятиях в столице в ходе форума FINOPOLIS. В конкурсе поучаствовала 481 команда из 143 российских городов. В число экспертов, которые оценивали представленные проекты, вошли председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, первый заместитель ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, председатель правления НСПК Владимир Комлев и представители финансовых институтов.
Банк «Центр-инвест» разработал кейсы специально для хакатона, организовал мастер-классы, присоединился к участию в менторской работе по воплощению инициатив на базе обучающей программы собственного акселератора банка. В итоге команда MISIS GIS с кейсом и менторами от банка «Центр-инвест» смогла победить в хакатоне, презентовав прототип сервиса «Маркетплейс ЦФА». На третьем месте оказалась команда «Инфляция» с прототипом сервиса «Монетарий».
По словам зампреда Совета директоров, директора по инновациям банка «Центр-инвест» Юрия Богданова, еще одна победа в молодежном конкурсе главного финтех-события Россия демонстрирует высокую компетентность банка «Центр-инвест» в создании актуальных инновационных решений, а также показывает значимую роль банка в обучении высоковостребованных молодых IT-специалистов в регионе.
Форум FINOPOLIS организует Центральный Банк РФ при содействии с другими банками и лидерами IT-отрасли для презентации новых цифровых технологий в финансовом секторе.