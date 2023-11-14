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Posted 14 ноября, 07:27

Published 14 ноября, 07:27

Modified 14 ноября, 07:29

Updated 14 ноября, 07:29

В забитых под завязку автобусах на Каменке в Ростове не закрываются двери

«Двери не закрываются»: автобусы на Каменке в Ростове приходят забитыми

14 ноября 2023, 07:27
Фото: Midjourney

В забитых под завязку автобусах на Каменке в Ростове не закрываются двери

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Каменка сложились серьезные проблемы с общественным транспортом, сообщили пассажиры в соцсетях.

Ростовчане рассказали об огромных очередях из желающих попасть на автобусы, так как транспорт приходит забитый. Из-за этого тем, кто находится на остановке, проблематично попасть в салон.

«Транспорт приходит уже заполненный. Люди буквально набиваются так, что не закрываются двери», — заявили горожане в соцсетях.

В Ростове на маршруты не выходят около трети автобусов
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Они поинтересовались, станет ли лучше ситуация, когда подорожает проезд. Одна из местных жительниц рассказала, что ее ребенок ежедневно сталкивается с проблемами, когда пытается уехать на учебу, но проблема все еще остается актуальной.

Ранее власти Ростова объяснили повышение стоимости проезда. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Общественный транспорт#Пассажиры#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Проблемы#Подорожание проезда#Местные жители#Остановка#Очереди#Учеба
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