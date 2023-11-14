«Двери не закрываются»: автобусы на Каменке в Ростове приходят забитыми

Posted 14 ноября, 07:27
Published 14 ноября, 07:27
Modified 14 ноября, 07:29
Updated 14 ноября, 07:29
Ростовчане рассказали об огромных очередях из желающих попасть на автобусы, так как транспорт приходит забитый. Из-за этого тем, кто находится на остановке, проблематично попасть в салон.
«Транспорт приходит уже заполненный. Люди буквально набиваются так, что не закрываются двери», — заявили горожане в соцсетях.
Они поинтересовались, станет ли лучше ситуация, когда подорожает проезд. Одна из местных жительниц рассказала, что ее ребенок ежедневно сталкивается с проблемами, когда пытается уехать на учебу, но проблема все еще остается актуальной.
Ранее власти Ростова объяснили повышение стоимости проезда. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.