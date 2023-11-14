Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую не выпустили из СИЗО

Напомним, что Быковскую и ее бывшего зама Станислава Беседовского обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов. На одном из последних заседаний суда по громкому делу экс-чиновников судья решил отправить их в СИЗО.