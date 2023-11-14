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Posted 14 ноября, 14:16

Published 14 ноября, 14:16

Modified 14 ноября, 14:18

Updated 14 ноября, 14:18

Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую не выпустили из СИЗО

Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую не выпустили из СИЗО

14 ноября 2023, 14:16
Фото: 1MI
Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую не выпустили из СИЗО
Бывшую главы Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую которая находится в СИЗО, не выпустили на свободу, сообщил в Telegram адвокат.

Напомним, что Быковскую и ее бывшего зама Станислава Беседовского обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов. На одном из последних заседаний суда по громкому делу экс-чиновников судья решил отправить их в СИЗО.

Теперь адвокат Павел Лапшов написал в Telegram об этом деле, не упоминая имена обвиняемых. Сейчас в Краснодарском краевом суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте.

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Он сообщил, что четверо защитников в своих жалобах привели большое количество аргументов в пользу того, что доверители должны быть освобождены.

По его словам, это заняло 1,5 часа, после чего прокурор произнесла только одну фразу. Она попросила фигурантов оставить под стражей, что и было сделано.

Теперь адвокаты намерены подавать кассационную жалобу.

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