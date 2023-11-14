Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую не выпустили из СИЗО

Posted 14 ноября, 14:16
Published 14 ноября, 14:16
Modified 14 ноября, 14:18
Updated 14 ноября, 14:18
Напомним, что Быковскую и ее бывшего зама Станислава Беседовского обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов. На одном из последних заседаний суда по громкому делу экс-чиновников судья решил отправить их в СИЗО.
Теперь адвокат Павел Лапшов написал в Telegram об этом деле, не упоминая имена обвиняемых. Сейчас в Краснодарском краевом суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте.
Он сообщил, что четверо защитников в своих жалобах привели большое количество аргументов в пользу того, что доверители должны быть освобождены.
По его словам, это заняло 1,5 часа, после чего прокурор произнесла только одну фразу. Она попросила фигурантов оставить под стражей, что и было сделано.
Теперь адвокаты намерены подавать кассационную жалобу.