Эксперт поддержал идею обучения русскому языку детей мигрантов в школах Ростова

Posted 14 ноября, 14:19
Published 14 ноября, 14:19
Modified 14 ноября, 14:21
Updated 14 ноября, 14:21
Напомним, что для детей мигрантов введут диагностику, определяющую уровень владения русским языком. По результатам диагностики, в школах могут добавить дополнительные часы для изучения русского языка. Эту информацию озвучил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Я поддерживаю эту инициативу. И не вижу никакой проблемы в том, чтобы ввести в школах Ростова дополнительные оплачиваемые для учителей часы русского языка», — отмечает Владимир Гайворонский.
Однако, по мнению эксперта, диагностика, определяющая уровень знания русского языка, должна проводиться не в школе. Проверять детей мигрантов на знание языка лучше в центре тестирования при региональном ведомстве или Управлении образования.
«Это позволит избежать разночтений и сформировать единый подход к уровню оценки знаний русского языка», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, зачем в школах Ростова ученики будут изучать семьеведение.