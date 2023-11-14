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Posted 14 ноября, 14:19

Published 14 ноября, 14:19

Modified 14 ноября, 14:21

Updated 14 ноября, 14:21

Эксперт поддержал идею диагностики и обучения русскому языку детей мигрантов в школах Ростова

Эксперт поддержал идею обучения русскому языку детей мигрантов в школах Ростова

14 ноября 2023, 14:19
Фото: Midjourney
Эксперт поддержал идею диагностики и обучения русскому языку детей мигрантов в школах Ростова
Детей мигрантов, безусловно, надо дополнительно обучать русскому языку в школах Ростова, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что для детей мигрантов введут диагностику, определяющую уровень владения русским языком. По результатам диагностики, в школах могут добавить дополнительные часы для изучения русского языка. Эту информацию озвучил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Я поддерживаю эту инициативу. И не вижу никакой проблемы в том, чтобы ввести в школах Ростова дополнительные оплачиваемые для учителей часы русского языка», — отмечает Владимир Гайворонский.

Однако, по мнению эксперта, диагностика, определяющая уровень знания русского языка, должна проводиться не в школе. Проверять детей мигрантов на знание языка лучше в центре тестирования при региональном ведомстве или Управлении образования.

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«Это позволит избежать разночтений и сформировать единый подход к уровню оценки знаний русского языка», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, зачем в школах Ростова ученики будут изучать семьеведение.

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