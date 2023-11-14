Эксперт рассказал, почему ростовские школьники и учителя ратуют за отмену ЕГЭ

Posted 14 ноября, 14:46
Published 14 ноября, 14:46
Modified 14 ноября, 21:59
Updated 14 ноября, 21:59
Напомним, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался против ЕГЭ и ОГЭ в России, подчеркнув, что в сложившейся системе таких экзаменов, что-то нужно менять.
Председатель ростовского Профсоюза образования напоминает, что у ЕГЭ есть несомненный плюс.
«Заключается он в том, что молодые люди из сельской местности могут поступить в любой престижный вуз страны», — отмечает Владимир Гайворонский.
Однако эксперт соглашается с тем, что минусов у ЕГЭ гораздо больше.
«Я считаю ЕГЭ все-таки недостаточной оценкой для контроля знаний. В моей практике нередко встречались случаи, когда имея оценку 100 баллов по русскому языку, люди с огромным числом ошибок заполняли элементарные документы», — говорит собеседник.
Многие эксперты считают, что из-за ЕГЭ происходит оглупение молодежи. Ведь по факту, детей не обучают, а натаскивают на методики прохождения тестов.
«Для поступления в высшие учебные заведения все-таки необходим вузовский отбор. Тем более, что многие вузы имеют свою специфику», — резюмирует Владимир Гайворонский.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области 129 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2023 году.