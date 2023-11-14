Эксперт рассказал, почему ростовские школьники и учителя ратуют за отмену ЕГЭ

В профсоюзе образования в Ростовской области выступили за отмену ЕГЭ

Все дети недовольны ЕГЭ и очень его боятся. Занятия в старших классах школ Ростовской области превращаются в процесс натаскивания на знание тестов и умение их проходить, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.