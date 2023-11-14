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Posted 14 ноября, 14:46

Published 14 ноября, 14:46

Modified 14 ноября, 21:59

Updated 14 ноября, 21:59

Эксперт рассказал, почему ростовские школьники и учителя выступают за отмену ЕГЭ

Эксперт рассказал, почему ростовские школьники и учителя ратуют за отмену ЕГЭ

14 ноября 2023, 14:46
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, почему ростовские школьники и учителя выступают за отмену ЕГЭ

В профсоюзе образования в Ростовской области выступили за отмену ЕГЭ

Все дети недовольны ЕГЭ и очень его боятся. Занятия в старших классах школ Ростовской области превращаются в процесс натаскивания на знание тестов и умение их проходить, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался против ЕГЭ и ОГЭ в России, подчеркнув, что в сложившейся системе таких экзаменов, что-то нужно менять.

Председатель ростовского Профсоюза образования напоминает, что у ЕГЭ есть несомненный плюс.

«Заключается он в том, что молодые люди из сельской местности могут поступить в любой престижный вуз страны», — отмечает Владимир Гайворонский.

Однако эксперт соглашается с тем, что минусов у ЕГЭ гораздо больше.

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«Я считаю ЕГЭ все-таки недостаточной оценкой для контроля знаний. В моей практике нередко встречались случаи, когда имея оценку 100 баллов по русскому языку, люди с огромным числом ошибок заполняли элементарные документы», — говорит собеседник.

Многие эксперты считают, что из-за ЕГЭ происходит оглупение молодежи. Ведь по факту, детей не обучают, а натаскивают на методики прохождения тестов.

«Для поступления в высшие учебные заведения все-таки необходим вузовский отбор. Тем более, что многие вузы имеют свою специфику», — резюмирует Владимир Гайворонский.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области 129 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2023 году.

В Ростовской области 129 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2023 году
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