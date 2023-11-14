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Posted 14 ноября, 17:25

Published 14 ноября, 17:25

Modified 14 ноября, 17:27

Updated 14 ноября, 17:27

ФАС проверит колоссальный рост цен на яйца в Ростовской области

ФАС проверит колоссальный рост цен на яйца в Ростовской области

14 ноября 2023, 17:25
Фото: 1MI
ФАС проверит колоссальный рост цен на яйца в Ростовской области
Федеральная антимонопольная служба объявила о грядущей проверке цен из-за существенного роста цен на яйца в Ростовской области и других регионах России, об этом сообщили на портале ведомства.

Напомним, во вторник, 14 ноября, Ростовстат объявил о росте цен на яйца более чем на 25% по итогам прошедших 10 месяцев 2023 года. Вместе с ними значительно выросли цены и на другие продукты животноводства — мясо и молочную продукцию.

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И вот вечером стало известно, что ФАС поручила территориальным органам проверить обоснованность роста цен на яйца. Теперь предприятиям-производителям предстоит подготовить отчеты о формировании цен на продукцию, а федеральные торговые сети должны будут направить исполнительному органу отчет о еженедельной динамике цен на яйца в закупке и розничной продаже.

Ранее производители рассказали, почему в Ростовской области десяток яиц подскочил в цене до 100 рублей.

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