ФАС проверит колоссальный рост цен на яйца в Ростовской области

Напомним, во вторник, 14 ноября, Ростовстат объявил о росте цен на яйца более чем на 25% по итогам прошедших 10 месяцев 2023 года. Вместе с ними значительно выросли цены и на другие продукты животноводства — мясо и молочную продукцию.