ФАС проверит колоссальный рост цен на яйца в Ростовской области

Posted 14 ноября, 17:25
Published 14 ноября, 17:25
Modified 14 ноября, 17:27
Updated 14 ноября, 17:27
Напомним, во вторник, 14 ноября, Ростовстат объявил о росте цен на яйца более чем на 25% по итогам прошедших 10 месяцев 2023 года. Вместе с ними значительно выросли цены и на другие продукты животноводства — мясо и молочную продукцию.
И вот вечером стало известно, что ФАС поручила территориальным органам проверить обоснованность роста цен на яйца. Теперь предприятиям-производителям предстоит подготовить отчеты о формировании цен на продукцию, а федеральные торговые сети должны будут направить исполнительному органу отчет о еженедельной динамике цен на яйца в закупке и розничной продаже.
Ранее производители рассказали, почему в Ростовской области десяток яиц подскочил в цене до 100 рублей.