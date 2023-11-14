Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие из-за ПВО

Спустя некоторое время губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал в собственном Telegram-канале обращение к согражданам, заявив, что источников звуков стало срабатывание систем ПВО по целям, расположенным за пределами региона. Жителям и инфраструктуре Ростовской области ничего не угрожает, а потому дончанам рекомендовали сохранять спокойствие и довериться военным.