Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие из-за ПВО

Posted 14 ноября, 12:57
Published 14 ноября, 12:57
Modified 14 ноября, 12:59
Updated 14 ноября, 12:59
Во вторник, 14 ноября, около 15.00 мск в небе над Ростовом-на-Дону раздались звуки, похожие на взрывы, а отдельные прохожие даже заметили в небе инверсионные следы.
Спустя некоторое время губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал в собственном Telegram-канале обращение к согражданам, заявив, что источников звуков стало срабатывание систем ПВО по целям, расположенным за пределами региона. Жителям и инфраструктуре Ростовской области ничего не угрожает, а потому дончанам рекомендовали сохранять спокойствие и довериться военным.
«Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО», — пояснил губернатор.
Напомним, ранее жителям Ростовской области запретили публиковать фото и видео работы систем ПВО в открытых источниках, поскольку эти материалы могут помочь противнику выявлять местоположение объектов военной инфраструктуры региона.