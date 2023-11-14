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Posted 14 ноября, 12:57

Published 14 ноября, 12:57

Modified 14 ноября, 12:59

Updated 14 ноября, 12:59

Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие

Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие из-за ПВО

14 ноября 2023, 12:57
Фото: Midjourney
Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие

Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие

В Ростовской области дончан призвали сохранять спокойствие после звуков взрывов в небе над Ростовом, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Во вторник, 14 ноября, около 15.00 мск в небе над Ростовом-на-Дону раздались звуки, похожие на взрывы, а отдельные прохожие даже заметили в небе инверсионные следы.

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Спустя некоторое время губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал в собственном Telegram-канале обращение к согражданам, заявив, что источников звуков стало срабатывание систем ПВО по целям, расположенным за пределами региона. Жителям и инфраструктуре Ростовской области ничего не угрожает, а потому дончанам рекомендовали сохранять спокойствие и довериться военным.

«Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО», — пояснил губернатор.

Напомним, ранее жителям Ростовской области запретили публиковать фото и видео работы систем ПВО в открытых источниках, поскольку эти материалы могут помочь противнику выявлять местоположение объектов военной инфраструктуры региона.

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